Cosenza accende i riflettori sul talento, il 14 aprile al via la tappa regionale del beauty talent Aegyptia Fashion Lab 2025

A Cosenza, lunedì 14 aprile 2025 si svolgerà la tappa regionale del talent show Aegyptia Fashion Lab, che anno dopo anno, ha consolidato il suo ruolo di trampolino di lancio per giovani aspiranti make-up artist.

Un evento che, nel corso degli anni, ha saputo conservare e arricchire la sua identità di talent scout alla ricerca dei talenti più promettenti, tra gli allievi iscritti alle migliori scuole di estetica e accademie di formazione professionale, provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’Europa.

La presenza di istituti prestigiosi, come quello dalla Svizzera, aggiunge un ulteriore tocco internazionale e di alta qualità all’iniziativa.

Ideata e organizzata dal 2012 da Emanuele Giunta, amministratore unico di BCM Cosmetics, Aegyptia Fashion Lab ha conquistato un pubblico sempre più vasto, affermandosi come una delle competizioni più attese nel mondo della bellezza.

Con il suo format innovativo, il talent si distingue per la capacità di coniugare creatività, tecnica e inclusività, promuovendo una visione di bellezza autentica e fuori dagli schemi.

Ogni edizione offre un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e supportarli nel loro percorso professionale, diventando un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro. Il concorso non è solo una gara, ma una vetrina importante per farsi notare.

Nel corso degli anni, migliaia di studenti hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso, avviando carriere di successo nel settore del beauty grazie alla visibilità ottenuta. Un’opportunità preziosa per chi ha talento e desidera emergere nel mondo professionale.

Quest’anno il talent si articola in 7 tappe regionali di selezione, dove gli aspiranti make-up artist si sfidano in prove di talento e stile, mettendo in gioco le loro storie, personalità, creatività e passione.

Il percorso di gara si snoderà tra le seguenti città: Catania (7 aprile), Cosenza (14 aprile), Mestre (23 aprile), Lugano (28 aprile), Bari (5 maggio), Cesano Maderno (7 maggio), Milano (8 maggio) e terminerà con la finale a Milano giovedì 22 maggio.

I temi da sviluppare in questa edizione sono:

Post Punk : un invito a giocare con audacia, provocazione e ribellione, ma anche con sensualità e individualità, per esprimere un concetto di bellezza fuori dagli schemi.

: un invito a giocare con audacia, provocazione e ribellione, ma anche con sensualità e individualità, per esprimere un concetto di bellezza fuori dagli schemi. Glow Up: un tributo alla bellezza naturale, con un focus sulla skincare, una base perfetta e la sperimentazione, per un look luminoso e autentico.

“La nostra missione non è solo quella di scoprire i nuovi talenti del settore, ma anche di trasmettere un messaggio di bellezza sana e inclusiva, che rispecchi le tendenze, i sogni e le aspettative di tanti giovani.

Aegyptia Fashion Lab è da sempre una vetrina importante per chi desidera entrare nel mondo dello spettacolo e nella scena internazionale della bellezza” dichiara Emanuele Giunta, ideatore e patron unico del concorso.

Fin dal suo esordio, Aegyptia Fashion Lab con il supporto di 360° BACK e Aegyptia Milano Makeup, ha saputo evolversi senza mai perdere di vista i suoi valori fondamentali: la bellezza come espressione autentica di sé, il rispetto delle diversità e l’impegno nel sostenere le nuove generazioni di professionisti della bellezza.

Il concorso

Il concorso si articola in una prima fase di selezioni regionali che vedranno sfidarsi oltre 300 concorrenti in sette tappe che si svolgeranno tra aprile e maggio. I vincitori accederanno di diritto alla finale nazionale che si svolgerà nel corso di un evento a Milano giovedì 22 maggio 2025.

In ogni sfida l’obiettivo sarà quello di creare, nelle 2 ore di tempo a disposizione, un total look, scegliendo tra le due tendenze assegnate, i lavori saranno giudicati da una giuria tecnica composta da professionisti del settore, stilisti e giornalisti, diretta sempre da Emanuele Giunta.

I finalisti avranno la possibilità di partecipare a una sfilata della Milano Fashion Week di settembre 2025 in qualità di make-up artist del team Aegyptia con la società di servizi 360°BACK.

La tappa calabrese

A rappresentare il talento della Calabria, il prossimo lunedì 14 aprile, saranno gli studenti della Ame Academy, una scuola di formazione professionale accreditata dalla Regione Calabria, situata nel centro di Cosenza, che si distingue per il suo corpo docente e per la ricerca di partnership con aziende nazionali e internazionali.

Il beauty contest avrà inizio alle ore 10.00 sotto gli occhi attenti dei giurati. Alla fine della gara, solo quattro giovani talenti avranno l’opportunità di accedere alla finale e di partire per Milano.

“Da sempre, noi di Ame Academy crediamo nella forza della formazione e nella valorizzazione dei talenti nel mondo del benessere e della bellezza.

Per questo creiamo ogni anno percorsi di studio che uniscono grandi aspirazioni e competenze immediatamente spendibili, dando sempre più respiro alla creatività e alimentando, dove possibile, una competizione sana e stimolante.

Il Fashion Lab di Aegyptia, quindi, è per noi un’opportunità che cogliamo ogni volta con grande entusiasmo, un trampolino di lancio straordinario per tutti i nostri talenti! Idee, stile e innovazione sono gli spazi dove i nostri allievi più promettenti possono mettersi in gioco, per confrontarsi con i migliori e farsi notare sul palcoscenico nazionale e internazionale del mondo fashion.

In bocca al lupo ad Ame Academy!” Dichiara Francesco Li Preti, Direttore generale Ame Academy – Ame Group.