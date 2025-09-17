Cosenza, al Garden un evento tra cinema e teatro-danza: Enrico Borrelli protagonista e l’omaggio a Pasolini firmato Cucunato

di Nicoletta Toselli

Una serata di arte, cinema e riflessione civile: è quella in programma il 23 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Teatro Garden di Cosenza, dove verrà presentato in anteprima il teaser-thriller che vede protagonista Enrico Borrelli.

L’appuntamento non sarà soltanto una proiezione cinematografica. Il Garden si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, con uno spettacolo dal vivo che intreccerà danza, musica e testimonianze. Accanto al racconto filmico, infatti, si esibiranno artisti e ballerini che hanno accompagnato Enrico nella sua crescita artistica e personale.

Al centro della serata anche “Pierpaolo”, studio di teatro-danza dedicato a Pier Paolo Pasolini, diretto da Natascia Cucunato. Attraverso parole, immagini e suoni, lo spettacolo rievoca il pensiero, l’arte e la rabbia di Pasolini di fronte a un mondo in trasformazione, restituendo al pubblico un rito civile che è al tempo stesso memoria viva e invito al pensiero critico.

«Con questo progetto – spiegano gli organizzatori – vogliamo offrire un messaggio di speranza a tutte le famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà e pregiudizi. La storia di Enrico dimostra che si possono superare barriere che sembravano insormontabili. Ora tocca alla società dimostrare di essere davvero inclusiva, andando oltre la retorica e le facili propagande».

Il significato dell’iniziativa va oltre il palcoscenico: la scelta di Enrico Borrelli come protagonista diventa una dichiarazione di inclusione e di rottura degli stereotipi;

l’accostamento al pensiero pasoliniano, così attuale nella sua capacità critica, trasforma la serata in un’occasione di riflessione collettiva;

il coinvolgimento della compagnia Tersicore Danza e Spettacolo, guidata da Natascia Cucunato, consolida il legame con il territorio e rafforza la scena culturale locale.

A curare la logistica e la direzione artistica dell’intero evento sarà proprio Natascia Cucunato, che con la sua esperienza ha già firmato produzioni capaci di unire rigore e sensibilità.

La proiezione e lo spettacolo non vogliono essere soltanto intrattenimento, ma una testimonianza civile che invita a guardare alla diversità come ricchezza e alla cultura come strumento di cambiamento.

Per informazioni e prenotazioni dei biglietti è possibile mettersi in contatto direttamente con gli organizzatori.