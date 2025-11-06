Cosenza: avviata con successo la Biennale di Filosofia – VIDEO

Cosenza, 6 novembre 2025 – Venerdì 31 ottobre presso i locali dell’Archivio di Stato di Cosenza si è tenuta la prima maratona della Biennale di Filosofia, un progetto fine a riportare il pensiero nella comunità mediante scuole, quartieri e piazze.

Ideata e presieduta da Stefania Maranzano, socia e fondatrice della Civita Solis Cosenza aps, la Biennale vuole riportare in auge il ruolo più antico della filosofia riproponendo il pensiero critico oltre le mura degli ambienti universitari.

Il primo incontro ha visto protagonista Bernardino Telesio e il suo pensiero in merito alla natura.

Al centro della maratona il dialogo, oggetto e soggetto della stessa filosofia, che ha coinvolto studenti, ricercatori, appassionati e cittadini confrontatisi con i relatori Luigi Blotto, Roberto Bondi’, Riccardo Barberi, Mimmo Tàlia e Delly Fabiano. Dialoghi incui ad essere interrogato è stato nuovamente il pensiero sulla scienza, la vita digitale e sui nuovi orizzonti della conoscenza.

Ad occupare un primo piano nella seconda parte del convegno, la musica con il concerto lirico “Voci per Gaza”, a cura del Conservatorio “San Giacomantonio Stanislao” di Cosenza.

La Biennale di Filosofia è destinata a proseguire nelle prossime settimane.

La seconda e terza maratona sono previste per giovedì 20 e 27 novembre nei local della Biblioteca Nazionale.

Ad ospitare e la quarta ed ultima invece di nuovo l’Archivio di Stato, con il tema su “Intelligenza e Psiche”in collaborazione con Unical e Polo Fermi Brutium.

La programmazione di ogni maratona non si riduce a proporre dialoghi filosofici e laboratori culturali, ma anche rassegne poetiche, pomeriggi letterari, e mostre documentali.

Un progetto mirato pertanto a riscoprire il ruolo della filosofia ad litteram, quale amore del pensiero che nasce tra le persone ed è il primo vero atto di libertà.