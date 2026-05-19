Cosenza Comics and Games 2026, numeri da record e nuove sfide all’orizzonte

Dopo tre giorni di incontri, spettacoli e migliaia di appassionati arrivati da tutta Italia con la presenza anche di visitatori provenienti dall’estero per incontrare l’ospite internazionale dell’evento, Eisaku Inoue si chiude quella che, per moltissimi partecipanti, è stata una delle più belle edizioni di sempre di Cosenza Comics and Games.

La XII Edizione del Festival della Cultura Nerd nella provincia di Cosenza, svoltasi al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento annuale: è stata la consacrazione definitiva di un percorso costruito in dodici anni di passione, crescita e visione.

Un’edizione capace di trasformare il festival in un vero punto di riferimento per la cultura pop e nerd nel Sud Italia.

Tra gli ospiti più attesi, il maestro giapponese Inoue ha regalato al pubblico un momento storico per il territorio, accogliendo centinaia di fan arrivati anche da fuori regione per incontrare uno degli artisti che hanno contribuito a creare l’immaginario anime di intere generazioni.

Grande entusiasmo anche per i doppiatori Emanuela Pacotto e Davide Garbolino, così come per il concerto finale di Giorgio Vanni, che ha trasformato la serata conclusiva in un grande momento di condivisione capace di unire sotto lo stesso palco intere generazioni di appassionati.

Il festival ha visto aree sempre affollate, grande partecipazione alle attività cosplay, gaming e K-pop, oltre a un’importante presenza di famiglie, collezionisti, creator e appassionati provenienti da ogni parte del paese. Un segnale chiaro di quanto Cosenza Comics and Games sia oggi riconosciuto ben oltre i confini regionali.

Ma questa edizione ha avuto anche un significato ancora più profondo: ha segnato un vero punto di passaggio tra passato e futuro. Dopo il 2026, per Cosenza Comics and Games ci sarà inevitabilmente un “prima” e un “dopo”.

La crescita del festival, l’affetto del pubblico e la risposta arrivata da tutta Italia aprono infatti nuovi scenari e nuove ambizioni per il progetto.

Nel frattempo al Museo del Presente di Rende continuano le mostre di Cosenza Comics and Games!

Fino al 22 maggio, infatti, sarà possibile ammirare presso il salone grande del museo le quattro mostre originali pensate per l’edizione di quest’anno, inclusa quella dedicata a Eisaku Inoue, uno degli ospiti d’eccezione del festival concluso lo scorso weekend.

Il museo è aperto dal martedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

Ma gli organizzatori di Cosenza Comics and Games guardano già al futuro! Sono infatti già al lavoro sulla XIII Edizione e su un nuovo grande evento tematico: la Pop Culture Convention.

Il 10 e 11 ottobre 2026, presso l’Ente Fiera di Catanzaro Lido, prenderà vita una nuova manifestazione fieristica interamente dedicata alla cultura pop, ideata e organizzata proprio dal team di Cosenza Comics and Games.

Fumetti, giochi, musica e spettacolo si incontreranno ancora una volta in una nuova dimensione, dando vita a un evento destinato a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore.