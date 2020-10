Cosenza: la Camera di Commercio di Cosenza si aggiudica per la seconda volta il Premio Olivetti

Condividi

Per la seconda volta la Camera di Commercio di Cosenza si aggiudica l’AIF Award per l’Eccellenza nella Formazione – Premio Olivetti, il premio istituito dall’Associazione Italiana Formatori per diffondere le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo delle organizzazioni.

In questa quinta edizione, l’AIF ha riconosciuto la validità del progetto “Tavole rotonde ed eventi formativi aperti” con il quale l’Ente camerale ha aperto le attività di formazione dedicata ai propri dipendenti anche agli altri enti pubblici e ordini professionali presenti sul territorio.

Con questo progetto, che ha ricevuto anche una menzione speciale per la buona volontà e il coraggio sottolinea il Presidente Klaus Algieri abbiamo cercato di creare le condizioni per uno scambio reciproco tra diversi stakeholders attraverso l’organizzazione di seminari e tavole rotonde su tematiche di interesse comune, realizzando così un’attività di aggiornamento delle competenze del nostro personale e, allo stesso tempo, mettendo a disposizione del territorio le nostre risorse, sia organizzative che economiche per la condivisione di tali iniziative di alta formazione.

Un bel lavoro di squadra, reso possibile grazie all’impegno del Segretario Generale, Avv. Erminia Giorno, e di tutto il personale camerale.

Il Premio Olivetti è stato consegnato alla Camera di Commercio ieri pomeriggio, in una cerimonia online che si è svolta in concomitanza con il Consiglio Camerale per l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica dell’Ente per il 2021 e nel corso della quale, dopo i saluti del Presidente Algieri, il Segretario Generale Erminia Giorno è intervenuta per parlare del progetto e rispondere alle domande dei partecipanti in collegamento.

Tra i premiati, solo per citarne alcuni, anche “Start up Your Life” di ISAPIENS per Unicredit, “365 modi di… lavorare in Reale Group”, di Società Reale Mutua Assicurazioni, “Sales Training Evolution”, di Edison Energia SPA, “Scrivere bene è pensare bene”, di UnipolSai Assicurazioni.