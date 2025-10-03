Cosenza, la città si prepara alla XXII edizione della Festa del Cioccolato

Cosenza rinnova il suo appuntamento con la dolcezza e la tradizione: dal 24 al 26 ottobre su Corso Mazzini, grazie alla disponibilità del Sindaco Franz Caruso, andrà in scena la ventiduesima edizione della Festa del Cioccolato, manifestazione ormai storica e punto di riferimento nel panorama degli eventi regionali.

Ideata dalla CNA e organizzata da oltre vent’anni da Pino De Rose della Publiepa, la kermesse ha saputo affermarsi come una delle iniziative più attese dell’anno, capace di attrarre visitatori da tutta la regione e non solo.

Anche quest’anno la macchina organizzativa è partita: i motori si stanno scaldando e quasi tutto è pronto per tre giornate all’insegna del gusto, della tradizione e della valorizzazione dell’intero territorio.

Stand espositivi, laboratori per bambini con la maestra Isabella Mascaro, degustazioni e spettacoli con un occhio alla solidarietà, animeranno Corso Mazzini, che per l’occasione si trasformerà in un salotto del gusto e della creatività artigiana, con il cioccolato come assoluto protagonista.

L’edizione di quest’anno si arricchisce con una gara tra i “maestri cioccolatieri per un giorno” che saranno giudicati da un’ “ autorevole” giuria con l’assegnazione del premio miglior dolce al cioccolato.

Il neo presidente della CNA di Cosenza, Michele Marchese, ha dichiarato:

«La Festa del Cioccolato è una manifestazione che incarna al meglio lo spirito della nostra associazione: promuovere l’artigianato, sostenere le imprese e valorizzare il territorio.

Ideata e promossa dalla CNA da oltre vent’anni, grazie all’impeccabile organizzazione di Pino De Rose di Publiepa, questa kermesse tra le più longeve del territorio regionale rappresenta una tradizione solida, capace di rinnovarsi e di attrarre ogni anno un pubblico sempre più numeroso.

È una festa che unisce la comunità, arricchisce il tessuto economico e contribuisce a diffondere la cultura del saper fare, fatta di passione, creatività e qualità».