Cosenza, Orsomarso: “Su degrado e occupazioni abusive serve un intervento immediato dello Stato”

Il senatore Fausto Orsomarso interviene sulla situazione denunciata in queste ore riguardo alcuni locali dell’area delle Ferrovie della Calabria, nel centro di Cosenza, da anni al centro di segnalazioni e polemiche legate a degrado urbano, occupazioni abusive e problemi di sicurezza.

Il parlamentare calabrese, raccogliendo l’allarme lanciato da esponenti di Gioventù Nazionale e da numerosi cittadini, ha manifestato forte preoccupazione per una vicenda che, secondo quanto denunciato, si trascinerebbe da molto tempo in una zona centrale della città, a pochi passi dalle istituzioni cittadine.

“Non è accettabile afferma Orsomarso che aree strategiche e simboliche del territorio possano trasformarsi in luoghi segnati da degrado, illegalità e assenza di controlli.

Le istituzioni hanno il dovere di garantire sicurezza, legalità e decoro urbano, soprattutto quando emergono segnalazioni così gravi da parte dei residenti e delle realtà associative del territorio”.

Il senatore sottolinea come il contrasto alle occupazioni abusive e il recupero delle aree degradate rappresentino una linea chiara dell’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni, ribadendo la necessità di “interventi rapidi e concreti per restituire serenità ai cittadini e piena fruibilità degli spazi pubblici”.

Orsomarso evidenzia inoltre la necessità di verifiche approfondite da parte delle autorità competenti rispetto alle condizioni degli immobili e alle attività che si svolgerebbero all’interno della struttura, chiedendo massima attenzione sul piano della sicurezza e della tutela dell’ordine pubblico.

Per questo motivo il senatore starebbe valutando la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con l’obiettivo di portare il caso all’attenzione del Governo nazionale e comprendere quali iniziative possano essere adottate per affrontare la situazione denunciata.

“Chi ama davvero il territorio conclude Orsomarso non può accettare zone grigie né tollerare situazioni che alimentano insicurezza e abbandono. Cosenza merita rispetto, legalità e una visione di rilancio urbano che metta al centro i cittadini onesti”.