Cosenza ospita “Senzatomica”, la mostra sul disarmo contro la minaccia delle armi nucleari
di Nicoletta Toselli
Cosenza accoglie “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, la mostra itinerante promossa dalla Fondazione Be the Hope e realizzata con i fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
L’esposizione, come da comunicato stampa, ospitata negli spazi della Città dei Ragazzi dall’1 al 14 dicembre, invita i visitatori a riflettere sul ruolo di ogni singolo individuo nella costruzione di un mondo libero dalla minaccia atomica.
La mostra si compone di sedici pannelli che illustrano le conseguenze umane, ambientali e geopolitiche delle armi nucleari, riportando al centro dell’attenzione pubblica un tema tornato drammaticamente attuale. L’obiettivo è quello di «far comprendere le conseguenze catastrofiche dell’utilizzo di tali armi» e proporre un percorso che, partendo dalla memoria storica, stimoli una riflessione sul presente e sulle responsabilità future.
Accanto all’esposizione, sono in programma due eventi di approfondimento.
Venerdì 5 dicembre, alle ore 18, si terrà la tavola rotonda dedicata al dialogo interreligioso, organizzata in collaborazione con il gruppo interreligioso e moderata da Carlo Antonante, referente Relazioni Esterne dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. L’incontro proporrà un confronto sul valore dell’educazione alla pace e sulle prospettive del disarmo nucleare.
Sabato 13 dicembre, alle ore 18, sarà la volta del talk “Creare il disarmo: scienza, filosofia e politica nell’era atomica”, realizzato con la partecipazione dei docenti dell’Università della Calabria. La visita alla mostra inizierà alle 17:30, mentre il dibattito – moderato da Vincenzo Caligiuri, ricercatore del Dipartimento di Fisica dell’Unical – offrirà una lettura interdisciplinare del disarmo nucleare, affrontandone i profili scientifici, etici e politici.
Interverranno:
Prof. Roberto Beneduci (Università della Calabria)
Prof.ssa Deborah De Rosa (Università della Calabria)
Prof.ssa Giovanna Vingelli (Università della Calabria)
Prof. Luca Lupo (Università della Calabria)
La mostra “Senzatomica” – Orari di apertura
1 – 14 dicembre, Città dei Ragazzi di Cosenza
Lunedì–venerdì: 9:00–14:00 / 15:30–18:00
Sabato e domenica: 10:00–14:00 / 15:30–18:00
L’iniziativa mira a sensibilizzare cittadini e studenti, sottolineando come, di fronte alla minaccia delle armi nucleari, «ogni essere umano possiede un potenziale decisivo» per contribuire alla pace e al disarmo globale.