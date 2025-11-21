Cosenza. Rugby, 6 giovani calabresi, al raduno ASA Under 16

COSENZA – Domenica 23 novembre, il campo Pompeo Francisco Marcì, in viale Magna Grecia a Cosenza, ospiterà il Raduno ASA di rugby dedicato alla categoria Under 16.

ASA è l’acronimo di Attività di Sviluppo Atleti, un progetto promosso dalla Federazione Italiana Rugby (FIR) con l’obiettivo di individuare, formare e accompagnare nella crescita i giovani talenti del rugby nazionale.

Il raduno coinvolgerà gli atleti dell’Area 5, che comprende Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Molise. L’inizio dell’attività è previsto per le ore 13:00.

La Calabria sarà rappresentata da un gruppo di giovani rugbisti appartenenti alla franchigia calabrese, realtà nata quest’anno grazie alla collaborazione tra le dirigenze di Cosenza e Reggio Calabria. Questa nuova sinergia, che coinvolge sia l’Under 16 che l’Under 18, mira a rendere più competitive le formazioni giovanili unendo risorse, talento e competenze dei due club.

Per il raduno ASA, la rappresentativa calabrese schiererà 6 atleti: 5 provenienti da Reggio Calabria e 1 da Cosenza. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai dirigenti e dagli allenatori, che vedono in questa giornata un’opportunità preziosa per misurare il lavoro svolto finora e per far emergere le qualità dei ragazzi.

Il raduno rappresenta infatti una tappa fondamentale nel percorso di crescita del rugby giovanile calabrese, non solo un momento di selezione, ma anche un’importante occasione di formazione tecnica, grazie alla presenza di staff qualificati FIR che guideranno gli allenamenti e valuteranno i giovani atleti. L’obiettivo è quello di indirizzare i più meritevoli verso le Accademie Federali, porte d’ingresso verso un percorso sportivo di alto livello. Nel frattempo, l’attività rugbistica regionale ha fatto registrare un altro segnale incoraggiante: nei giorni scorsi, a Lamezia, si è svolto il corso di aggiornamento di Scienze Motorie, rivolto a tutte le federazioni. Per quella del reugby sono stati 13 gli iscritti che hanno partecipato. L’incontro è stato diretto da Carlo Pratichetti, responsabile dell’Area 5 della FIR, che ha introdotto il programma formativo tenuto dai docenti federali Sandro Gaito e Luciano Bove.