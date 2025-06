Costa degli dei e turismo, Incoronato “arriva la scuderia Ferrari e trova le voragini”

Con la presente, il sottoscritto Dott. Roberto Incoronato, noto imprenditore locale, Vicepresidente nazionale al turismo della F.E.N.A.I.L.P. e responsabile regionale Calabria di Assodemaniali Italia, si rivolge con forza e determinazione alla cittadinanza e alle istituzioni per denunciare pubblicamente l’ennesimo episodio di “mala gestio” da parte dell’amministrazione provinciale.

È arrivato il momento di accendere i riflettori sulla vergognosa situazione della Strada Provinciale 22, arteria fondamentale che collega il Comune di Ricadi alla frazione San Nicolò, vero e proprio accesso alla parte più suggestiva e rinomata della Costa degli Dei: Grotticelle e Capo Vaticano.

Parliamo di pochi chilometri di carreggiata abbandonati da anni all’incuria e all’assenza totale di manutenzione, con gravi rischi per la sicurezza dei cittadini e danni incalcolabili per l’immagine del nostro territorio.

Non possiamo più accettare la sterile giustificazione del “non ci sono i soldi”. I fatti parlano chiaro: già due anni fa sono stati stanziati 200.000 euro per lavori di primo intervento, di cui si sono perse le tracce nella palude della burocrazia.

Altri 200.000 euro, destinati specificamente al tratto Ricadi–San Nicolò, sono già disponibili, ma la gara d’appalto, di competenza dell’ufficio tecnico provinciale e della sua responsabile Ing. Conocchiella, non viene mai indetta.

Perché questo immobilismo? Perché questa inspiegabile inadempienza nella gestione della cosa pubblica?

Il prezzo più alto lo pagano i cittadini delle due aree confinanti, costretti ogni giorno a percorrere una strada dissestata, piena di avvallamenti e buche, rischiando la propria incolumità.

Senza dimenticare i mezzi di soccorso che, per la gravità dei loro interventi, non possono permettersi ritardi dovuti a simili condizioni di degrado.

A ciò si aggiungono i danni economici e d’immagine: proprio ora, all’inizio della stagione turistica, quando il nostro territorio dovrebbe accogliere con dignità e orgoglio chi lo sceglie come meta, ci troviamo a offrire uno spettacolo indecoroso.

E come se non bastasse, il prossimo 14 e 15 giugno il nostro Comune ospiterà il prestigioso evento del 10° Anniversario della Scuderia Ferrari Club di Reggio Calabria, con la partecipazione della Scuderia Ferrari Club di Catanzaro, la terza al mondo per iscritti e auto, e la visita ai Musei MuRi del Mare, Archeologico e Panteologico.

Non possiamo più tollerare una situazione tanto degradante quanto indegna della nostra storia e della nostra comunità.

Per questo, mi rivolgo con forza a Sua Eccellenza il Prefetto di Vibo Valentia, Dott.ssa Anna Aurora Colosimo, affinché intervenga immediatamente per risolvere una questione che da troppo tempo penalizza la sicurezza, l’economia e il decoro del nostro territorio.

Non c’è più tempo da perdere: è il momento di agire, nell’interesse di tutti!

Dott. Roberto Incoronato