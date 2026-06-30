Costituita la sede provinciale ASNALI di Vibo Valentia, Antonio Gagliardi eletto Presidente all’unanimità

Si è svolta venerdì, nella splendida cornice della Marina di Briatico, l’Assemblea Costitutiva della sede provinciale di Vibo Valentia di ASNALI – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori.

L’evento è stato preceduto dal 1° Forum delle Imprese della Costa degli Dei, un momento di approfondimento dedicato agli imprenditori del territorio sui temi del credito, della finanza agevolata, delle fiduciarie e dei trust.

A moderare i lavori è stato Antonello Gagliardi.

Ad aprire il Forum con il saluto istituzionale è stato il Sindaco di Briatico, Dr. Lidio Vallone, alla presenza del Vice Sindaco Mariateresa Centro, del Presidente del Consiglio Comunale Prof. Toni Scarmato e dell’Assessore Elena Staropoli.

Sono intervenuti come relatori:

• Dr. Marco Pensabene, Gestore Corporate Mercato – BCC Calabria Ulteriore;

• Dr. Lucio Alessio, Amministratore Delegato di Creditalia;

• Dr. Valerio Sassaroli, Dirigente di Unione Fiduciaria S.p.A.

Nella suggestiva terrazza sul mare del ristorante Perla sul Golfo, oltre sessanta tra imprenditori e professionisti hanno preso parte all’iniziativa.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento dell’ex Assessore alle Attività Produttive della Regione Calabria, Avv. Rosario Varì, che ha affrontato le prospettive di sviluppo economico del territorio.

A concludere il Forum sono stati gli interventi del Presidente Regionale ASNALI, Bernardino Cordova, e del Presidente Nazionale ASNALI, Alessandro Del Fiesco, che hanno ribadito il ruolo dell’associazione quale punto di riferimento per il mondo imprenditoriale italiano.

Successivamente si è svolta la parte congressuale dell’incontro, presieduta dal Dr. Bruno Squillaci e dal Rag. Vincenzo Dimasi, coadiuvati nelle funzioni di segreteria da Vincenzo Barbuto, Consulente Finanziario TNB Azimut.

L’Assemblea ha quindi eletto per acclamazione Antonio Gagliardi quale Presidente Provinciale di ASNALI Vibo Valentia.

Ad affiancarlo sarà un Consiglio Direttivo composto da:

• Antonio Alessandria – Metalsud Lo Gatto S.r.l.

• Vincenzo Barbuto – TNB Azimut

• Enrico Candela – Dottore Commercialista

• Michele La Rocca – Archiged e Designers S.n.c.

• Afro Rao – Cinema ADV

• Raffaele Riga – PrendoCasa Immobiliare Costruzioni S.r.l.s.

• Filippo Spinella – Farmacia Spinella

Nel suo intervento conclusivo, il neo Presidente Antonio Gagliardi ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, confermando il proprio impegno a favore della crescita dell’associazione e del sostegno alle imprese della provincia.

«Ringrazio di cuore tutti i partecipanti al Forum, i relatori, le autorità e gli amici che hanno voluto condividere con noi questa importante giornata. Un ringraziamento particolare va a mia moglie Nunzia e a tutto lo staff della Kairos M&C S.r.l.: senza il loro costante supporto non avrei potuto accettare questa nuova sfida.

Ringrazio inoltre gli organismi regionali e nazionali di ASNALI per la fiducia accordatami, il Segretario Nazionale FNA Cosimo Nesci e la Segretaria Nazionale SNALV Mariella Mamone, che in questi mesi mi hanno sempre incoraggiato.

Come è nel mio modo di operare, metterò il massimo impegno nello svolgimento di questo incarico. Confido nella collaborazione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo affinché ASNALI Vibo Valentia diventi un punto di riferimento concreto per gli imprenditori del territorio.

Nei prossimi giorni avvieremo un confronto con tutte le associazioni di categoria presenti nella provincia, nella convinzione che solo facendo rete sia possibile promuovere iniziative capaci di sostenere la crescita, la competitività e lo sviluppo dell’imprenditoria vibonese.»

L’iniziativa ha rappresentato il primo importante appuntamento pubblico della nuova sede provinciale ASNALI, che si propone di diventare un interlocutore stabile per il tessuto imprenditoriale locale, favorendo informazione, formazione, rappresentanza e servizi a supporto delle imprese.