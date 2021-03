Covid, al centro vaccinale di Taurianova l’ultima tappa di Spirli e Figliuolo

Condividi

A Taurianova ultima tappa del monitoraggio della campagna vaccinale calabrese per il presidente della Regione, Nino Spirli, e il commissario per l’emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo.

Dopo Cosenza e Catanzaro, la delegazione ha visitato il centro vaccinale nella provincia di Reggio Calabria – una struttura concessa in uso gratuito dal Comune –, composta da un’area al pianterreno e un secondo piano che potrebbe essere attivato per raddoppiare il numero di somministrazioni quotidiane, nel momento in cui ci sarà maggiore disponibilità di vaccini.