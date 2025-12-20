“Crea la magia del natale”, a Serro Valanidi laboratori creativi aperti a tutti

Il Comune di Motta San Giovanni e l’Ambito Territoriale Sociale N.4- Capofila Melito di Porto Salvo, in collaborazione con gli operatori del Progetto P.I.P.P.I. e l’associazione Virtus San Paolo, invitano grandi e piccini a partecipare al laboratorio creativo natalizio in programma a Serro Valanidi.

Lunedì 22 dicembre, dalle ore 16:00, presso i locali della Delegazione municipale (ex scuola) in via Leonida Repaci, tutti, senza alcuna distinzione di età, potranno contribuire a rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia partecipando al laboratorio e realizzando addobbi, regali, biglietti augurali e tanto altro ancora.

Sarà la giusta occasione per trascorrere in allegria alcune ore, per giocare, disegnare e colorare, per scambiarsi gli auguri in vista delle imminenti festività.