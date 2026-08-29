“Crescere Insieme”: salute, educazione, scuola e famiglie in dialogo per il benessere dei bambini

Guardare il bambino nella sua globalità, mettendo in dialogo chi si occupa della sua salute, chi lo accompagna nel percorso educativo e scolastico e chi ne condivide quotidianamente la crescita.

È questo lo spirito di “Crescere Insieme – Professionisti della salute e dell’educazione incontrano famiglie, scuola e territorio”, la giornata divulgativa in programma sabato 5 settembre 2026, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, presso la Sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce in un momento particolarmente significativo dell’anno: a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico e alla vigilia della III edizione di Neo-Pedia, Convegno di Pediatria e Neonatologia, in programma l’11 e 12 settembre e presieduto dalla dott.ssa Mariarosa Calafiore.

“Crescere Insieme” vuole così anticipare idealmente il confronto scientifico di Neo-Pedia aprendolo alla comunità: non soltanto professionisti che dialogano tra loro, ma competenze sanitarie, pedagogiche ed educative che escono dai rispettivi ambiti per incontrare direttamente famiglie, scuola e territorio.

La giornata prenderà il via alle 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 9.00 dai saluti istituzionali.

Crescere, imparare, stare bene: sguardi diversi sul bambino

Dalle 9.30 alle 11.30 si svolgerà la prima sessione, dal titolo “Crescere, imparare, stare bene – Sguardi diversi sul bambino tra visione, apprendimento, emozioni e scuola”. La sessione sarà fruibile anche da remoto, per consentire una partecipazione più ampia.

Ad aprirla sarà, in collegamento da remoto, il dott. Americo Meale, conosciuto come “Ortottista Atipico”, ortottista funzionale specializzato nella valutazione delle interferenze visive in relazione all’apprendimento e alle difficoltà scolastiche nei bambini.

Con il suo intervento, “Visione e apprendimento: l’importanza della percezione visiva nella quotidianità scolastica dei bambini”, verrà approfondito un aspetto spesso poco conosciuto dalle famiglie: quanto e in che modo il sistema visivo possa entrare in relazione con le attività quotidianamente richieste a un bambino a scuola.

Una presenza particolarmente significativa per lo spirito dell’iniziativa: rendere accessibili alle famiglie competenze specialistiche, offrendo strumenti per osservare il bambino con maggiore consapevolezza e favorendo, quando necessario, il confronto tra genitori, scuola e professionisti.

Accanto allo sguardo sulla visione ci sarà quello pedagogico della dott.ssa Maila Ielo, Pedagogista Clinico® e Coordinatrice pedagogica di rete presso nidi e scuole dell’infanzia del territorio, con l’intervento “Cambiare sguardo, cambiare crescita. Vedere il bambino oltre ciò che appare, per accompagnarlo nelle sue possibilità”.

Un invito a superare etichette e giudizi immediati e a leggere comportamenti, difficoltà e potenzialità del bambino all’interno del suo personale percorso di crescita.

Sapere per proteggere: i partecipanti diventano protagonisti

Dalle 11.45 alle 14.00 il programma cambierà registro, passando dal confronto alla pratica con la seconda sessione, “Sapere per proteggere – Dalla prevenzione all’azione: primo soccorso, manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica”.

Non sarà una lezione da ascoltare passivamente, ma una vera sessione pratica e interattiva.

Gli istruttori SIMEUP – Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica mostreranno le manovre di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica. Dopo la dimostrazione saranno gli stessi partecipanti a mettersi alla prova: ciascuno potrà esercitarsi sui manichini, guidato direttamente dagli istruttori, trasformando le informazioni ricevute in gesti concreti.

Un’impostazione scelta per rispondere a una domanda semplice ma fondamentale: sapremmo davvero cosa fare se un bambino davanti a noi avesse bisogno di aiuto?

L’obiettivo è andare oltre la semplice sensibilizzazione e contribuire a diffondere nella comunità competenze di base e una cultura della prevenzione e del primo soccorso pediatrico.

A guidare la sessione saranno la dott.ssa Mariarosa Calafiore, medico chirurgo specialista in Pediatria e Neonatologia, Direttore UOC di Pediatria e Neonatologia a Polistena e Presidente SIMEUP Calabria; la dott.ssa Stefania Zampogna, medico chirurgo specialista in Pediatria e Neonatologia, Direttore UOC di Pediatria a Crotone, past president SIMEUP e Consigliere SIMEUP; il dott. Antonino Putortì, pediatra di libera scelta e Presidente SIMPE Calabria; e la dott.ssa Maria Rosa Velletri, medico chirurgo specialista in Pediatria e Neonatologia, istruttore SIMEUP e consulente professionale in allattamento materno IBCLC.

Professionalità ed esperienze diverse accomunate da una stessa convinzione: la crescita e il benessere di un bambino non possono essere affrontati per compartimenti separati.

Salute, apprendimento, emozioni, educazione, famiglia e scuola si intrecciano continuamente nella vita dei bambini. Creare una rete tra chi opera in questi ambiti significa offrire alle famiglie strumenti migliori per comprenderli, accompagnarli e proteggerli.

Un incontro aperto al territorio

“Crescere Insieme” è rivolto a pediatri, dirigenti scolastici, pedagogisti, genitori e futuri genitori, familiari, insegnanti, caregiver, baby sitter e, più in generale, a chiunque abbia cura dei bambini o sia a contatto con loro.

Più che un convegno tradizionale, la giornata vuole essere uno spazio aperto di incontro: un’occasione per fare domande, ascoltare punti di vista differenti, confrontarsi direttamente con professionisti di ambiti diversi e, nella sessione dedicata al primo soccorso, imparare facendo.

Alla base c’è un principio semplice, antico e oggi forse ancora più necessario: “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”.

Un villaggio fatto di famiglia, scuola, pediatri, professionisti sanitari e pedagogici, educatori, nonni, caregiver e di tutte quelle persone che, con ruoli differenti, accompagnano un bambino nel suo percorso. Costruire una rete significa permettere a queste esperienze e competenze di incontrarsi, dialogare e sostenersi reciprocamente.

Ed è proprio questo il significato più autentico di “Crescere Insieme”: mettere insieme competenze, esperienze e punti di vista diversi con un obiettivo comune, accompagnare chi cresce e rendere più consapevoli gli adulti che se ne prendono cura.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 5 settembre 2026 – ore 8.30/14.00

Sala “Giuditta Levato” – Consiglio Regionale della Calabria

Via Cardinale Portanova – Reggio Calabria

Per iscrizioni:

https://forms.gle/7WijE1SpeXoRrZmCA