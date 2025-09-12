Calabria

Crescita record dell’occupazione nel mezzogiorno, Mancuso “il sud e la calabria voglio lavoro e sviluppo”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio35 minuti fa
42 minuto di lettura

il presidente: Filippo Mancuso

“I più recenti dati diffusi dall’Istat certificano un risultato straordinario per il Mezzogiorno: il tasso di occupazione ha superato, per la prima volta dal 2004, la soglia del 50%.

Si tratta di un traguardo storico, che testimonia come il Sud sia pienamente in grado di reagire, crescere e contribuire allo sviluppo del Paese, quando vengono messe in campo politiche efficaci e strumenti concreti a sostegno dell’economia reale.

Questi numeri dimostrano che, se al Sud si offrono opportunità vere e si creano condizioni favorevoli per fare impresa, investire e lavorare, le energie locali si attivano, l’iniziativa privata si rafforza e il mercato del lavoro risponde in modo positivo.

Il Mezzogiorno e la Calabria non hanno bisogno di assistenzialismo ma di fiducia, infrastrutture, semplificazione e incentivi che premino chi si rimbocca le maniche. Le politiche che spingevano le persone a restare a casa vanno definitivamente archiviate.

Al contrario, il rilancio dell’occupazione nel Sud è la dimostrazione concreta che puntare sul lavoro, sull’impresa e sul merito è la strada giusta. Ed è la strada scelta dal governo di centrodestra e dalla Lega.

I successi registrati non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare con ancora maggiore determinazione lungo questa strada.

Oggi, guardiamo al futuro con realismo e fiducia, investendo in lavoro, formazione, impresa e sviluppo, per un Mezzogiorno che non solo riparte, ma che ambisce a trainare la crescita dell’intero Paese”.

Così in una nota il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio35 minuti fa
42 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio