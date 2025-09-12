Crescita record dell’occupazione nel mezzogiorno, Mancuso “il sud e la calabria voglio lavoro e sviluppo”

“I più recenti dati diffusi dall’Istat certificano un risultato straordinario per il Mezzogiorno: il tasso di occupazione ha superato, per la prima volta dal 2004, la soglia del 50%.

Si tratta di un traguardo storico, che testimonia come il Sud sia pienamente in grado di reagire, crescere e contribuire allo sviluppo del Paese, quando vengono messe in campo politiche efficaci e strumenti concreti a sostegno dell’economia reale.

Questi numeri dimostrano che, se al Sud si offrono opportunità vere e si creano condizioni favorevoli per fare impresa, investire e lavorare, le energie locali si attivano, l’iniziativa privata si rafforza e il mercato del lavoro risponde in modo positivo.

Il Mezzogiorno e la Calabria non hanno bisogno di assistenzialismo ma di fiducia, infrastrutture, semplificazione e incentivi che premino chi si rimbocca le maniche. Le politiche che spingevano le persone a restare a casa vanno definitivamente archiviate.

Al contrario, il rilancio dell’occupazione nel Sud è la dimostrazione concreta che puntare sul lavoro, sull’impresa e sul merito è la strada giusta. Ed è la strada scelta dal governo di centrodestra e dalla Lega.

I successi registrati non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare con ancora maggiore determinazione lungo questa strada.

Oggi, guardiamo al futuro con realismo e fiducia, investendo in lavoro, formazione, impresa e sviluppo, per un Mezzogiorno che non solo riparte, ma che ambisce a trainare la crescita dell’intero Paese”.

Così in una nota il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso.