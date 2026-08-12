Crioconservazione: mentre in Italia si apre il confronto in Calabria pronta una proposta di legge a mio nome

In queste ore si riapre il dibattito in Italia sul tema della crioconservazione.

Con molto orgoglio dico che anche in Calabria si sta affrontando con sensibilità e approccio scientifico questo tema e che la prima proposta di legge di questa 13esima legislatura “Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali” porta il mio nome ed è stata pensata per tutte quelle donne che, pur desiderandolo, non riescono ad avere figli perché sempre più spesso, per ragioni economiche e sociali, il momento del concepimento viene tentato dopo il picco massimo di fertilità che avviene tra i 20 e i 30 anni.

È stata più volte espressa la volontà da parte del governo regionale, esplicitata sia dal Presidente che dai colleghi della maggioranza, di dotare la Calabria di questa legge che sa di futuro, di modernità e di civiltà e che mi auguro, alla ripresa dei lavori del Consiglio, trovi l’approvazione bipartisan affinché anche in Calabria possa esserci questa possibilità per le donne, così come stanno facendo già nelle altre regioni italiane e nel mondo.