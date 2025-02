Crisi da sovraindebitamento, nasce a Cosenza l’APS “Presidium Debitores”

I dati Istat ci informano che in Italia il 2023 ha contato ben 5,7 milioni di individui in condizioni di povertà assoluta e un aumento del 15% dei fenomeni di sovraindebitamento.

Le APS Presidium Debitores, con oltre 30 sedi in tutta Italia, sono associazioni senza scopo di lucro a sostegno di famiglie e imprese in stato di sovraindebitamento, crisi e a rischio usura.

Una nuova speranza per i cittadini calabresi si accende nel cuore di Cosenza, dove la Presidium Debitores è pronta ad offrire un supporto per tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio e povertà, con relativi ed eventuali comportamenti vessatori da parte di banche e finanziarie.

Gli oltre 150 professionisti che compongono l’OCC hanno consentito di ottenere diversi decreti positivi all’esdebitazione previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Spiccano tra gli esperti gestori i nomi di Paolo Binetti, Camillo Bruno e Claudia Vena,

<< Parlare di povertà non significa solo analizzare dati economici, ma significa dare voce a milioni di persone che vivono quotidianamente situazioni di difficoltà, esclusione e privatizzazione>> dichiara Roberto Eduardo, Presidente della Presidium Debitores.

Il progetto si impegna, inoltre, nella costruzione di un nuovo modello di welfare per conoscere meglio e contrastare la povertà, nell’ottica di opportunità e responsabilità, sperimentando strategie per il contrasto alla povertà e attivando sportelli sociali.