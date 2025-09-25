Crisi idrica in Calabria: un’emergenza che rischia di paralizzare l’intera regione

La situazione dell’approvvigionamento idrico in Calabria è ormai insostenibile.

La mancata divisione delle competenze tra i due enti Arrical e Sorical, che avrebbero dovuto collaborare per una gestione efficiente delle risorse, ha innescato una crisi che coinvolge non solo i cittadini, ma anche il settore turistico e sanitario.

Dopo anni di inefficienze, i ritardi nell’utilizzo dei fondi PNRR destinati alla manutenzione delle infrastrutture idriche sono ormai evidenti.

Le condotte obsolete, che avrebbero dovuto essere rifatte da tempo, continuano a non essere operative, creando disagi gravi in tutta la regione.

Le carenze idriche sono particolarmente critiche nella provincia di Cosenza, danneggiando villaggi e strutture turistiche. L’Alto Tirreno Cosentino, che in inverno conta circa 25.000 abitanti e in estate raggiunge 400.000 presenze, sta vivendo una crisi senza precedenti.

“Si parla di miliardi di euro, di grandi investimenti che esistono solo negli annunci, mentre la realtà è che la Calabria continua a soffrire una grave carenza d’acqua.

Una situazione che, al giorno d’oggi, rende la nostra regione più simile a un paese del terzo mondo che a una realtà europea ha dichiarato Filomena Greco, Commissario di Italia Viva e candidata alla circoscrizione nord Calabria.

Invece di vedere il tanto promesso cambiamento, assistiamo a carenze fondamentali come la mancanza di acqua potabile e la scarsità di servizi essenziali, in particolare in alcune aree turistiche e in ospedali come quello di Scalea, che dovrebbe servire diversi comuni ma è ormai ridotto a un fantasma”.

“È necessario un piano straordinario per il rifacimento delle infrastrutture idriche, l’ottimizzazione della gestione dell’acqua e un utilizzo efficace dei fondi PNRR, per offrire ai cittadini e ai turisti i servizi che meritano ha concluso Filomena Greco.

Questo è un punto cruciale per il futuro della nostra regione. Come Italia Viva, continueremo a lavorare per risolvere questa crisi, chiedendo misure urgenti per evitare che la Calabria resti un esempio di inefficienza e abbandono”.