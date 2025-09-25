Crisi idrica in Calabria: un’emergenza che rischia di paralizzare l’intera regione
Filomena Greco denuncia ritardi e inefficienze: la gestione dell’acqua in Calabria tra Arrical e Sorical è un fallimento.
La situazione dell’approvvigionamento idrico in Calabria è ormai insostenibile.
La mancata divisione delle competenze tra i due enti Arrical e Sorical, che avrebbero dovuto collaborare per una gestione efficiente delle risorse, ha innescato una crisi che coinvolge non solo i cittadini, ma anche il settore turistico e sanitario.
“È necessario un piano straordinario per il rifacimento delle infrastrutture idriche, l’ottimizzazione della gestione dell’acqua e un utilizzo efficace dei fondi PNRR, per offrire ai cittadini e ai turisti i servizi che meritano ha concluso Filomena Greco.
Questo è un punto cruciale per il futuro della nostra regione. Come Italia Viva, continueremo a lavorare per risolvere questa crisi, chiedendo misure urgenti per evitare che la Calabria resti un esempio di inefficienza e abbandono”.