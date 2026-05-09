Crosia, finanziati interventi per 2,5 milioni di euro: al via opere di riqualificazione e messa in sicurezza

Il Comune di Crosia raggiunge un nuovo traguardo sul fronte dello sviluppo e della tutela del territorio, ottenendo due finanziamenti ministeriali per un valore complessivo di 2 milioni e 500 mila euro.

Le risorse saranno destinate a interventi mirati alla riqualificazione urbana, al rifacimento di infrastrutture e alla mitigazione del rischio idrogeologico in aree considerate prioritarie.

Nel dettaglio, una prima tranche di 1 milione e 500 mila euro interesserà Viale Mediterraneo, Viale Lido Centofontane e Viale Ionio, con opere di sistemazione e miglioramento complessivo delle arterie.

Un secondo finanziamento, pari a 1 milione di euro, riguarderà invece la zona urbana compresa tra Via Francia e Via Giuseppe Saragat, anch’essa oggetto di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza.

Le opere previste non si limiteranno alla prevenzione del rischio idrogeologico, ma consentiranno una trasformazione concreta degli spazi interessati, con benefici in termini di decoro, funzionalità e qualità urbana.

Il Sindaco, Maria Teresa Aiello, ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto: “Si tratta di un investimento significativo per la nostra comunità, che ci permetterà di intervenire su aree strategiche migliorando la sicurezza e restituendo ai cittadini spazi più curati e adeguati alle esigenze attuali”.

Sulla stessa linea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Pedace, che evidenzia il lavoro svolto dall’Amministrazione e dagli uffici comunali: “Questi finanziamenti sono il risultato di un impegno costante e di una programmazione attenta.

Gli interventi previsti avranno un impatto concreto sul territorio, coniugando sicurezza, riqualificazione e sviluppo”.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella ricerca di risorse e nella realizzazione di progetti strategici, con l’obiettivo di migliorare in modo tangibile la qualità della vita e la vivibilità urbana.