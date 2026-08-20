Crosia proclama il lutto cittadino per la scomparsa di Domenico Campana

Il Comune di Crosia proclama il lutto cittadino per la giornata di giovedì 20 agosto 2026, in occasione dei funerali di Domenico Campana, il giovane di Crosia tragicamente scomparso a seguito dell’incidente nautico avvenuto il 15 agosto a Vibo Marina.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Teresa Aiello, ha ritenuto doveroso adottare il provvedimento in considerazione della gravità della tragedia che ha colpito la famiglia Campana e dell’improvvisa perdita di un giovane conosciuto, benvoluto e stimato dall’intera comunità.

«Di fronte a una tragedia così dolorosa è il senso del provvedimento dell’Amministrazione comunale – l’intera comunità di Crosia intende stringersi attorno alla famiglia Campana, condividendone il dolore e manifestando sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza».

Con la proclamazione del lutto cittadino, l’Amministrazione comunale intende interpretare il sentimento di partecipazione e dolore espresso dalla comunità, accompagnando simbolicamente la famiglia nel giorno dell’ultimo saluto a Domenico.

I funerali si terranno giovedì 20 agosto presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, in contrada Sorrenti.

L’attenzione sull’incidente di Vibo Marina.

L’Amministrazione comunale mantiene inoltre alta l’attenzione sulla vicenda relativa al tragico incidente nautico verificatosi a Vibo Marina.

Alla luce della dinamica dell’incidente e in relazione al progressivo sviluppo delle attività e degli accertamenti investigativi in corso, l’Ente valuterà, nei tempi e nei modi opportuni, l’eventuale costituzione di parte civile.

Con il lutto cittadino, Crosia si raccoglie dunque attorno alla famiglia Campana, per condividere un dolore che ha profondamente colpito l’intera comunità e accompagnare Domenico nel suo ultimo viaggio.