Crotone: Anas comunica il completamento dei lavori al nuovo cavalcavia “Setteporte” lungo la SS107 Silana

Anas Società del Gruppo FS Italiane ha completato e collaudato il nuovo cavalcavia ‘Setteporte’ al km 123,400 sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ nel territorio comunale di Rocca di Neto in provincia di Crotone.

Il progetto prevedeva il ripristino dell’impalcato sovrastante la sede stradale, in precedenza danneggiato dall’impatto di un carico eccezionale.

La soluzione adottata ha riguardato la sostituzione delle 33 travi preesistenti con 9 nuove travi realizzate in cemento armato precompresso

