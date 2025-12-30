Crotone: blitz della Polizia di Stato nel centro storico, due locali chiusi

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, la Polizia di Stato ha effettuato mirati servizi nelle aree del centro storico cittadino, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dalla movida, in modo particolare nelle ore serali e notturne quando si registra un’elevata affluenza di persone.

Nel corso dei predetti servizi, sono state controllati due punti di ritrovo comunemente noti come wine bar, nei quali sono stati identificati nr. 30 persone. Gli accertamenti hanno consentito di riscontrare il mancato rispetto di specifiche prescrizioni, tra le quali quelle inerenti alla diffusione di musica ad alto volume fino a tarda notte, in violazione della normativa vigente e a danno della quiete e della sicurezza pubblica.

All’esito delle attività svolte, il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha emesso due provvedimenti di sospensione temporanea dell’attività, della durata di 8 giorni ciascuno, nei confronti di due noti wine bar cittadini.

I provvedimenti sono stati adottati a tutela della collettività e a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, anche in considerazione di una precedente lite avvenuta tra alcuni giovani all’esterno di uno dei locali interessati. Tali episodi contribuiscono a creare un clima di insicurezza e non consentono, a chi frequenta questi luoghi, di sentirsi pienamente al sicuro, compromettendo la possibilità di vivere la movida in modo responsabile.

L’azione intrapresa conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nel far rispettare le leggi e nel consentire a tutti i cittadini di vivere e frequentare gli spazi urbani in modo sereno. L’attività di prevenzione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio la cui finalità è anche quella di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’abuso di sostanze alcoliche e l’uso di superalcolici venduti illegalmente ai soggetti minori.

Attraverso questi servizi il Questore della Provincia di Crotone, nella veste di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha inteso delineare una solida cornice di sicurezza volta a rendere sicure le serate dei giovani, dei cittadini residenti e delle persone impiegate negli esercizi pubblici, e a tutti quelli che scelgono Crotone per trascorrere le vacanze o una semplice serata, affinché tutti possano usufruire del “salotto” cittadino nel rispetto della pacifica e civile convivenza.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno identificato nr. 179 persone e hanno controllato nr. 101 veicoli.