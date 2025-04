Crotone celebra Rino Gaetano con la presentazione-evento del libro “RINO GAETANO. Sotto un cielo sempre più blu”

Una presentazione/evento che segna un momento storico per la Città di Crotone: il luogo di nascita del grande Rino Gaetano ospiterà, per la prima volta, la presentazione del libro “RINO GAETANO. Sotto un cielo sempre più blu” del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa (Hoepli Editore), la biografia più aggiornata dedicata al cantautore crotonese.

Il volume è impreziosito dalle prefazioni di Renzo Arbore e Sergio Cammariere e da una ricca appendice di immagini dei luoghi della vita di Rino Gaetano (Crotone, Roma, Narni…) con foto in bianco e nero realizzate da Laura Ferrarese.

SABATO 3 MAGGIO 2025 (ore 18.30) gli spazi dello Urban Center polo culturale della città calabrese ospiteranno la presentazione del volume, che è parte integrante del programma del Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”, inserito nel Festival dell’Aurora, promosso dalla Fondazione Odyssea, in collaborazione – per il secondo anno consecutivo – con JuJu Entertainment di Napoli e patrocinato dal Comune di Crotone.

Il festival dell’Aurora e il Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics” hanno deciso in accordo e in condivisione con il Comune di Crotone di includere parte delle attività e, nella fattispecie quelle letterarie, nel “Maggio dei Libri”.

Nel corso della presentazione, Michelangelo Iossa sarà accompagnato dall’illustratore Germano Massenzio, già premiato lo scorso anno a Crotone per la sua graphic novel su Edvard Munch. Massenzio ha realizzato uno splendido ritratto di Rino Gaetano, già adottato come immagine-simbolo di uno spettacolo teatrale intitolato “RINO!” che nel corso degli ultimi anni ha calcato i palchi di tutta Italia e che visto l’autore/storyteller Michelangelo Iossa al fianco del musicista Osvaldo Bianchi.

Oggi, quella poetica immagine di Rino si trasforma in una cartolina in edizione limitata, che verrà presentata proprio nel corso dell’evento del 3 maggio 2025 a Crotone.

Il dialogo con Iossa e Massenzio sarà moderato da Simone Carozzo, Presidente del Premio Nazionale “Magna Grecia Comics”, che guiderà la conversazione approfondendo i temi trattati nel libro e l’importanza della figura di Rino Gaetano nel panorama culturale e musicale del nostro Paese.

La presentazione del libro “RINO GAETANO – SOTTO UN CIELO SEMPRE PIÙ BLU” è un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica e fumetti, nonché per chi desidera scoprire uno dei più iconici cantautori italiani.

I PROTAGONISTI

Michelangelo Iossa è un giornalista, scrittore e autore. Con una profonda specializzazione per la musica e per le storie di vita degli artisti, nel suo approccio creativo amalgama biografia e novel in una forma originale e coinvolgente. Iossa ha firmato biografie di autentiche icone della musica come Beatles, Pino Daniele, John Lennon e Michael Jackson, tra gli altri.

Nel 2004 ha ricevuto il Premio per l’Editoria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel 2016 il Premio Giornalismo Musicale.

Germano Massenzio è un illustratore e fumettista di talento, riconosciuto per il suo stile unico e per le sue illustrazioni evocative. La sua arte ha dato vita alle pagine di diverse opere, contribuendo a rendere i racconti non solo scritti, ma anche visivamente straordinari.