Crotone dice “No al Pizzo, No alla Mafia”

Stamani, nella Questura di Crotone, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione delle linee guida della campagna della legalità, la sicurezza e la cultura del lavoro alla presenza del Questore di Crotone Renato PANVINO, del Prefetto di Crotone Franca FERRARO, del Procuratore della Repubblica Domenico GUARASCIO, del Presidente Confartigianato Imprese Crotone Francesco PELLEGRINI, del Presidente Regionale ANCOS Calabria Francesco FILICE e del Segretario UIL Calabria Maria Elena SENESE.

Il progetto mira a fare rete tra gli imprenditori e a far sì che questi si oppongono ad estorsioni ed usura, invitandoli a denunciare i reati. Le autorità offriranno supporto, assistenza e protezione alle vittime.

Agli imprenditori che sottoscriveranno l’impegno verrà distribuito un adesivo con la scritta “Io non ci sto, No al Pizzo, No alla Mafia” che verrà affisso dagli stessi nelle vetrine delle proprie attività.

L’iniziativa è stata apprezzata dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Wanda FERRO:

“L’iniziativa promossa dal Questore di Crotone, Renato Panvino, con la collaborazione della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Domenico Guarascio e delle organizzazioni produttive e sindacali, rappresenta un esempio concreto di alleanza tra istituzioni e società civile nella lotta alla criminalità organizzata e nel contrasto ai fenomeni dell’usura e delle estorsioni che minacciano il tessuto economico sano.

Dire “No al pizzo, No alla mafia” non è solo uno slogan, ma un’assunzione di responsabilità collettiva per difendere la legalità, la libertà d’impresa, la qualità e la sicurezza del lavoro. Un modello di legalità partecipata che rappresenta un modello per tutti i territori”

Mentre, il Presidente della Commissione Antimafia Chiara COLOSIMO ha dichiarato:

“Desidero esprimere a nome mio e della Commissione antimafia il più sentito ringraziamento al Questore di Crotone, Renato Panvino, per l’impegno profuso nella recente campagna a sostegno della legalità, della sicurezza e della cultura del lavoro, con il chiaro e coraggioso messaggio: “Io non ci sto. No al pizzo, no alla mafia”.

La vostra costante presenza sul territorio, unita a iniziative concrete di sensibilizzazione e prevenzione, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti noi.

In un tempo in cui è essenziale promuovere valori di giustizia, rispetto delle regole e solidarietà, il lavoro svolto in giornate come questa assume un ruolo ancora più prezioso.

La campagna ha saputo coinvolgere cittadini, imprenditori e istituzioni, creando una rete virtuosa orientata al rifiuto di ogni forma di sopraffazione criminale e alla costruzione di un tessuto sociale sano e responsabile.

Siamo convinti che solo attraverso un’azione sinergica e continuativa tra forze dell’ordine, mondo del lavoro e società civile sia possibile affermare una cultura autentica della legalità e della dignità”