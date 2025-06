Crotone: Istituzioni unite contro la violenza sulle donne, un incontro per rompere il muro del silenzio

CROTONE – Un fronte compatto per dire basta alla violenza sulle donne e abbattere il muro di silenzio e omertà che troppo spesso circonda questo drammatico fenomeno. È questo l’obiettivo dell’importante incontro pubblico che si terrà mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 18:30, presso l’Area Passerella del lungomare di Crotone.

L’iniziativa, promossa dalla Questura di Crotone e dal Club di Crotone Soroptimist International, vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale e sociale, pronte a confrontarsi e a ribadire il proprio impegno. Dopo i saluti del Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e del Presidente della Provincia, Sergio Ferrari, interverranno personalità di spicco.

Tra i relatori attesi, l’Onorevole Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, e il Questore, Renato Panvino. Porteranno il loro contributo anche il Procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio, l’Arcivescovo della Diocesi Crotone-Santa Severina, Monsignor Alberto Torriani, e la Presidente del Soroptimist Club Crotone, Maria Lucia Cosentino.

L’incontro, che si preannuncia come un momento di riflessione e sensibilizzazione fondamentale per la comunità, sarà moderato dalla giornalista Antonella Marazziti. L’evento gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Crotone. Un appuntamento cruciale per rafforzare la rete di protezione e ascolto, e per incoraggiare le vittime a non sentirsi sole e a denunciare.