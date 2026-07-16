Crotone, la comunità dei migranti ringrazia la Questura: consegnato un attestato di stima all’Ufficio Immigrazione

Un momento di profonda vicinanza e riconoscimento reciproco ha caratterizzato la mattinata odierna presso la Questura di Crotone.

Il signor EL HOUSSINE Boudassamoute, in rappresentanza e a nome dell’intera comunità dei migranti di Crotone, si è recato presso l’Ufficio Immigrazione per consegnare un attestato di stima e gratitudine volto a ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il loro operato quotidiano.

La motivazione, impressa sull’attestato, fotografa il clima di grande collaborazione e rispetto che si è consolidato nel tempo:

«Con profonda e sincera gratitudine, la Comunità dei migranti desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone.

Questa testimonianza vuole onorare l’eccellente professionalità, l’efficienza nell’organizzazione dei servizi e lo straordinario senso di umanità, rispetto ed empatia con cui ogni cittadino viene accolto e assistito. Grazie per la vostra dedizione costante e per essere un esempio luminoso di solidarietà e vicinanza istituzionale.»

Il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, il Commissario Capo della Polizia di Stato Lorenzo MANNA, a nome di tutto il personale dell’Ufficio immigrazione, ha voluto esprimere la più viva gratitudine al sig. EL HOUSSINE Boudassamoute per l’attestazione ricevuta.

Questo bellissimo dono rappresenta, per tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, un monito e un importante riconoscimento, segno tangibile del quotidiano impegno profuso da ogni singolo operatore al servizio della cittadinanza straniera.

L’incontro di oggi si inserisce in un percorso di costante dialogo tra le istituzioni locali e le comunità straniere presenti sul territorio, dimostrando come l’efficienza amministrativa e la tutela della sicurezza pubblica possa convivere con il valore dell’accoglienza, diventando un modello di integrazione e sicurezza partecipata.

Difatti, circa due mesi fa l’Ufficio Immigrazione e la Squadra Mobile hanno eseguito nr. 92 provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Crotone a carico di cittadini italiani e stranieri ritenuti responsabili dei reati di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falso in atto pubblico mediante induzione in errore.

L’attività della Polizia di Stato è certamente volta a guidare i cittadini stranieri regolari per agevolarli nel disbrigo delle pratiche relative alla concessione dei permessi di soggiorno, non disgiunta a fermezza nei confronti di quelli irregolari e pericolosi per la sicurezza permanenti sul territorio.