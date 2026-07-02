Crotone: la Polizia di Stato accompagna al CPR un cittadino pregiudicato irregolare ed effettua controlli

La Polizia di Stato prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di verifica della posizione degli stranieri presenti sul territorio nazionale.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO, e finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e dell’immigrazione clandestina, personale dell’Ufficio Immigrazione ha rintracciato, nel comune di Crotone, un cittadino turco di 44 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo, già condannato in via definitiva per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato destinatario di un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale di Lecce.

Pertanto, valutata l’elevata pericolosità sociale del soggetto e la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, aggravato dall’assenza di documenti di identificazione, il Questore di Crotone ha emesso un provvedimento di trattenimento e il cittadino straniero, conclusi gli adempimenti di competenza, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) “Palazzo San Gervasio” di Potenza, dove rimarrà il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure finalizzate al rimpatrio nel Paese di origine.

Parallelamente, l’attività di monitoraggio ha interessato diverse aree della Provincia crotonese.

Difatti, nell’ultimo mese, a seguito di mirati servizi di controllo della popolazione straniera organizzati su tutto il territorio provinciale, l’Ufficio immigrazione della Questura di Crotone ha identificato oltre 100 cittadini extracomunitari, effettuando anche verifiche alla documentazione presentata dagli stessi allo sportello nonché minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari..

L’operazione effettuata e i continui controlli confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto all’immigrazione irregolare, nella tutela della sicurezza pubblica e nel contrasto ai fenomeni di illegalità i quali, attraverso approfonditi accertamenti e una costante collaborazione con le altre articolazioni istituzionali, si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste dall’ordinamento.