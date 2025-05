Crotone: la Polizia di Stato arresta responsabile di una rapina in centro città

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino, indirizzati a garantire la sicurezza nei luoghi della movida cittadina, anche interessata da fenomeni di spaccio di sostanza stupefacente tra i giovani e di consumazione di reati predatori, veniva tratto in arresto dagli operatori delle Volanti un uomo di nazionalità algerina, di anni trentatré, R.S., per il reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti avvenuti sono i seguenti: un soggetto, già noto per i suoi precedenti contro il patrimonio e la persona alla Polizia di Stato, in evidente stato di agitazione psicofisica ha fatto irruzione all’interno di un’attività commerciale del centro città al fine di sottrarre il guadagno giornaliero dal registratore di cassa. Il malvivente ha dapprima minacciato di morte il titolare dell’attività armato di un coltello, il quale opponeva resistenza alle richieste di denaro e, successivamente, il malvivente distruggeva le vetrate del banco di esposizione del locale sottraendo la somma di euro 400 dal registratore di cassa, per poi allontanarsi e dileguarsi nei vicoli del centro cittadino.

Scattato nell’immediatezza il piano antirapina che vede impegnati gli agenti delle volanti, nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale ove si è consumato il reato, veniva individuato l’autore e bloccato con un’azione fulminea e tratto in arresto per il reato di rapina aggravata.

A seguito della perquisizione personale, veniva trovato in possesso dell’arma utilizzata poco prima per rapinare l’attività commerciale, comunque posta sotto sequestro.

L’uomo, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione testimonia, ancora una volta, l’efficace azione di contrasto della Polizia di Stato ai reati predatori e la costante attenzione rivolta alla tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali, in risposta alle richieste formulate dall’associazione dei commercianti. nell’ambito dei tavoli tecnici organizzati qualche settimana fa dal Questore.

Le indagini della Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, sono volte a verificare se il malvivente oltre alla rapina consumata, si è reso responsabile di altri reati in questo centro.

I risultati conseguiti nelle attività di controllo del territorio sono i seguenti: persone identificate n.254 di cui 58 pregiudicati e n.55 stranieri, veicoli controllati n. 138, persone sanzionate al CDS nr. 8 persone e controllate n.22 persone sottoposte a misure limitative della libertà.