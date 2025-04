Crotone: la Polizia di Stato arresta un uomo armato di un’ascia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, personale dipendente dell’Ufficio U.P.G. e S.P. – Squadra Volanti, ha tratto in arresto un uomo crotonese di 36 anni P.F., accusato dei reati di tentata estorsione e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Alle ore 12.20, gli agenti della Volante si recavano in via Nazioni Unite poiché era giunta una segnalazione che un soggetto in stato di agitazione, armato di un’ascia, minacciava la sorella, e con atti concreti tentava di incendiare l’autovettura di quest’ultima parcheggiata nel cortile di casa.

Giunti sul posto, i poliziotti constatavano realmente la presenza di una persona che urlava frasi sconnesse e inveiva contro una donna identificata in un secondo momento per la sorella.

L’uomo già conosciuto all’ufficio, poiché risulta essere assuntore abituale di sostanze stupefacenti, in preda ad una crisi di astinenza, si era recato a casa della sorella con lo scopo di obbligarla a concedergli l’uso della sua autovettura per potersi recare in una città fuori provincia per acquistare la sostanza stupefacente.

Ricevuto il diniego perentorio da parte della donna, questo si infuriava e reagiva minacciandola con un’ascia. Inoltre, l’uomo in evidente stato di agitazione danneggiava il portone di casa e l’autovettura della stessa parcheggiata nel cortile condominiale, frantumando tutti i vetri e con liquido infiammabile cercando di incendiarla.

L’aggressore, alla vista degli operatori, non desisteva dalla sua condotta e, al contrario armato di ascia si rivolgeva agli stessi minacciandoli con un atteggiamento aggressivo.

Nonostante i numerosi tentativi di mediazione sperimentati dagli operatori volti a farlo desistere dall’intento criminoso, riuscivano lentamente ad avvicinarsi, nonostante questi avesse un atteggiamento aggressivo, brandendo l’ascia e proferendo frasi minacciose ed intimidatorie.

Pertanto, l’operatore abilitato all’uso del taser, visto lo stato di grave alterazione del soggetto, considerato che egli non recedeva dai modi violenti glielo puntava.

Tale azione sortiva un effetto deterrente per l’aggressore che faceva cadere l’ascia e con un’azione fulminea, figlia delle tecniche operative, i poliziotti riuscivano ad immobilizzarlo e trarlo in arresto.

Dopo le formalità di rito è stato associato alla locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operato evidenziava l’attento servizio di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e la rapidità di intervento nelle situazioni ritenute pericolose per l’incolumità pubblica.