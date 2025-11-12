Crotone: la Polizia di Stato arresta un uomo condannato per violenza sessuale su minore 

La Polizia di Stato a Crotone ha eseguito l’arresto di un uomo condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale su minori.

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e contrastare la commissione di reati disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Genova, un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minorenne.

Dopo aver rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, poiché già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, gli agenti hanno proceduto all’arresto e, al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia.

Nella medesima giornata i poliziotti della Questura di Crotone, impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno segnalato al Sig. Prefetto una donna per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale sequestrando 2,06 grammi di hashish, 0,60 grammi di cocaina e 0,10 grammi di ecstasy.

Contestualmente, gli Agenti delle Volanti sono intervenuti presso una cooperativa cittadina a seguito di una segnalazione relativa ad un uomo di nazionalità sudanese che, dopo essersi introdotto all’interno dei locali senza autorizzazione, aveva danneggiato alcuni arredi. Sul posto, gli operatori hanno accertato che l’uomo, dopo aver fatto accesso alla struttura, aveva provocato danni ad una porta, ad un tavolo e a diverse sedie e, pertanto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare e ininterrotta attenzione allo spaccio degli stupefacenti, garantendo una presenza costante e visibile della Polizia di Stato, con l’obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità connessa al consumo e al traffico di droghe.