Crotone: la Polizia di Stato effettua controlli a Isola di Capo Rizzuto e nel Capoluogo 

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola di Capo Rizzuto, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 537 persone identificate, di cui 153 positivi e 29 extracomunitari

– nr. 280 veicoli controllati

– nr. 33 posti di controllo

– nr. 4 infrazioni al Codice della Strada

– nr. 2 segnalazioni al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 14 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 27 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 34 persone, di cui nr. 14 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato nr. 25 veicoli elevando nr. 3 sanzioni al Codice della Strada, con contestuale decurtazione di 12 punti dalla patente di guida.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 88 persone, di cui nr. 27 positivi, e ha controllato nr. 35 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto nel corso dei quali hanno identificato nr. 110 persone, di cui nr. 30 con precedenti, ed hanno controllato nr. 54 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 2 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale. Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato nr. 264 persone, di cui nr. 63 con precedenti, ha controllato nr. 166 veicoli e ha effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.