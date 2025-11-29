Crotone: la Polizia di Stato identifica l’autore del furto alla gioielleria e recupera la refurtiva ed arresta uno spacciatore agli arresti domiciliari  

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione alla tutela del patrimonio, ha identificato e denunciato in stato di libertà un uomo autore di un furto consumato presso una gioielleria cittadina.

Il responsabile, un soggetto crotonese già noto agli agenti per i precedenti specifici a suo carico, è stato rintracciato grazie al tempestivo intervento delle Volanti.

L’immediata attività d’indagine, avviata sulla base del preciso identikit fornito dalla titolare dell’esercizio che ha prontamente chiamato il numero unico di emergenza 112, ha consentito agli agenti delle Volanti di individuare l’autore del reato.

L’attività investigativa, intrapresa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dalla visione delle immagini di video-sorveglianza, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti accertando che l’uomo, dopo aver fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale e aver approfittato di un momento di distrazione della vittima, ha asportato da una teca alcuni gioielli per poi allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Prontamente gli Agenti hanno diramato la nota di ricerca, con una precisa descrizione del soggetto, riuscendo a rintracciarlo poco dopo all’interno di un’unità immobiliare dove lo stesso si nascondeva al fine di sottrarsi alla cattura.

Una volta raggiunto dagli operatori, l’uomo è stato identificato e sottoposto a perquisizione, e accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

La refurtiva, una collana e un anello dal valore di 500,00 euro, è stata recuperata a seguito di una pressante attività persuasiva nei confronti dell’indagato il quale, non avendo altra possibilità, la consegnava agli agenti.

La refurtiva è stata restituita al gioielliere che ha espresso profonda gratitudine per l’efficienza dell’operato del personale della Polizia di Stato il quale, in breve tempo, ha recuperato gli oggetti di valore, e ha manifestato piena fiducia nelle Istituzioni e un sentito ringraziamento agli Agenti delle Volanti che hanno operato.

In una distinta operazione, gli Agenti hanno arrestato un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, all’atto del controllo veniva trovato in possesso di diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso totale di 56.65 grammi e hashish per un peso totale di 41.81 grammi, due bilancini di precisione e un coltello intriso di stupefacente. Il tutto veniva sottoposto a sequestro e l’uomo, dopo le formalità di rito, veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ennesimo risultato conseguito nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia delle attività commerciali insistenti nel crotonese e conferma, altresì, l’efficace azione di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio degli stupefacenti, segno tangibile della dedizione quotidiana a tutela della sicurezza della comunità.

Nella medesima giornata, personale delle Volanti ha identificato nr. 240 persone, ha controllato nr. 140 veicoli ed ha effettuato nr. 15 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.