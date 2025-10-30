Crotone: la Polizia di Stato sottopone a fermo responsabile di tentato omicidio
Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane, A.F. di anni 22, resosi responsabile del reato di tentato omicidio.
Durante il servizio di controllo del territorio, personale dell’Ufficio Volanti della Questura di Crotone è intervenuto in via Cappuccini all’angolo con via Crea ove, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, un uomo è stato attinto da un’arma da taglio, all’altezza della schiena, ed immediatamente trasportato presso il locale ospedale. L’autore dell’aggressione, invece, si dileguava a bordo della propria autovettura.
Immediatamente scattava il piano intensificato di controllo del territorio, con posti di blocco effettuati sulle arterie principali della città; contestualmente veniva presidiata la Statale 106 ad opera della Polizia Stradale.
Ricostruita nell’immediatezza la dinamica dei fatti, gli Agenti delle Volanti identificavano compiutamente l’autore del reato.
La tempestività con cui in questi casi si procede, consentiva altresì di individuare l’auto con la quale il responsabile del tentato omicidio cercava di sottrarsi alla cattura; questi invece ritenendo di non essere identificato si recava presso la propria abitazione verosimilmente per costruire un alibi ove pochi istanti dopo giungeva personale delle Volanti che, avendo notato l’auto, circondava la zona al fine di precludere una possibile fuga.
Al contempo, nel quartiere giungeva personale della Squadra Mobile a sostegno delle Volanti; in sicurezza gli Agenti facevano irruzione all’interno dell’abitazione traendo in arresto il responsabile.
Contestualmente sul luogo dell’accaduto veniva effettuato il sopralluogo dal personale della Polizia Scientifica per ricostruire la dinamica del crimine.
Al termine del sopralluogo, acquisito ogni elemento utile, si rilevava che l’aggressione nasceva per futili motivi, in quanto la vittima che transitava su una bicicletta lungo la pista ciclabile, si lamentava verso il proprietario dell’auto poiché questi ostruiva il percorso. Uno dei due occupanti reagiva, colpendo il ciclista con un’arma da taglio ferendolo alla schiena.
Dopo le formalità di rito, il giovane veniva condotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori determinazioni.