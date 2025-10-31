Crotone: la Polizia di Stato sposa il progetto “Chiediti se sono felice”

Il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha accolto il Presidente dell’Associazione “Il Dono” e fondatore del progetto “Chiediti se sono felice”, Dott. Alfonso Toscano, e ha sposato l’iniziativa promossa per incontrare gli alunni della scuola di Le Castella ove insiste un centro che si occupa di bambini affetti da disabilità.

L’iniziativa è volta a sostenere l’integrazione a sostegno delle persone e dei ragazzi frequentatori delle scuole e la loro inclusione nella società civile rafforzandone l’autostima.

Il progetto prevede una serie di incontri e riguarderà il disagio emotivo e comportamentale, l’inclusione sociale, il sostegno all’autonomia e all’autostima, il rapporto scuola-famiglia, il bullismo, il cyberbullismo e le dipendenze.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire agli studenti uno spazio di ascolto, di confronto e di crescita. Aderiscono al progetto “Chiediti se sono felice” numerosi professionisti del settore sanitario, della Chiesa e della Polizia di Stato.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Toscano ha inteso consegnare al Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, il titolo di socio onorario dell’associazione.