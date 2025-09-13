Crotone: lavori di ammodernamento all’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Crotone, 13 settembre 2025 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sta apportando importanti modifiche di ammodernamento sul piano strutturale e digitale presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”, al fine di rendere il sistema sanitario locale più efficiente.

I lavori di innovazione strutturale, che dovrebbero concludersi nell’autunno del corrente anno includono: una nuova unità di emodinamica per effettuare cure cardiologiche specifiche all’interno dello stesso ospedale, evitando spostamenti da parte dei residenti oltre provincia; una nuova area poliambulatoriale per rafforzare i servizi sanitari già presenti sul territorio, e l’ampliamento della terapia intensiva per garantire maggiore margine di cura ai pazienti critici con l’aumento di posti letto.

L’investimento da parte dell’ASP di Crotone riguarda inoltre le innovazioni digitali che rientreranno parte integrante dei servizi nella struttura ospedaliera. Tra questi l’introduzione della cartella clinica elettronica, l’implementazione di nuovi sistemi informatici per gestire i dati dei pazienti e le immagini diagnostiche come RIS (Sistema Informativo Radiologico) e PACS (Sistema di Comunicazione e Archiviazione delle Immagini), le migliorie del fasciolo sanitario elettronico 2.0 e la

realizzazione di una nuova rete a banda larga in fibra ottica per tutte le sedi dell’ASP.