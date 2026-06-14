Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta, chiusi due esercizi commerciali ed elevate sanzioni

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato le città di Petilia Policastro e Cotronei.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’ASP, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato due controlli presso altrettanti esercizi commerciali.

Un primo controllo ha interessato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa rivendita di prodotti di genere di monopolio, esercizio di vicinato e sala giochi. Durante il controllo, sono state accertate carenze igienico-sanitarie tali da richiedere anche l’intervento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone che, al termine delle verifiche di competenza, ha emesso un provvedimento di sospensione definitiva dell’attività per le riscontrate carenze di carattere igienico, sanitario, amministrativo e strutturale.

Inoltre, il personale intervenuto ha accertato che l’attività veniva svolta in assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio, pertanto il titolare è stato sanzionato per aver esercitato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la vendita di prodotti di genere non alimentare in assenza della prescritta SCIA (p.m.r. 10.164,00 euro).

A seguito delle accertate violazioni, verrà inoltrata segnalazione al Sindaco competente per l’emissione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

Un secondo controllo effettuato dalla Polizia Amministrativa, collaborata dall’ASP, ha interessato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e rivendita di giornali, alla quale è stato notificato un provvedimento di chiusura dell’attività sino al ripristino dei requisiti minimi igienico-sanitari e strutturali.

Sul posto è intervenuto anche personale dell’ASP-Servizio Veterinario di Crotone il quale, al termine delle verifiche di specifica competenza, ha sequestrato circa 8 kg di prodotti di origine animale (carne e uova), risultati essere privi di documentazione attestante la tracciabilità.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Stradale ha effettuato nr. 3 controlli presso altrettante attività commerciali. Nello specifico, presso un esercizio di vendita di veicoli online, è stato accertato l’esercizio abusivo della vendita e il titolare è stato sanzionato amministrativamente (p.m.r. 5.164,33 euro).

Un secondo controllo ha interessato un altro punto vendita di veicoli online il cui titolare è stato sanzionato perché la SCIA è risultata essere irregolare non avendo istituito la prevista autorimessa per il deposito dei veicoli (p.m.r. 5.164,00 euro) e per l’assenza del previsto registro di carico e scarico dei veicoli usati (p.m.r. 308,00 euro).

Contestualmente, la Capitaneria di Porto, nel corso dei controlli di competenza sulla filiera ittica, ha elevato una sanzione amministrativa (2.000,00 euro) nei confronti del titolare di un esercizio commerciale, adibito a ristorazione, per aver violato la normativa nazionale ed europea vigente in materia di tracciabilità del prodotto ittico, sequestrando circa 12,5 kg di prodotto ittico.

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno denunciato una persona per il furto di una bicicletta e un secondo soggetto per minaccia e posto di armi ed oggetti atti ad offendere. Contestualmente, hanno identificato nr. 369 persone, di cui nr. 65 positivi in banca dati, e hanno controllato nr. 224 veicoli.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 576 persone identificate, di cui nr. 126 con precedenti;

persone identificate, di cui nr. con precedenti; Nr. 362 veicoli controllati;

veicoli controllati; Nr. 29 posti di controllo;

posti di controllo; Nr. 12 attività commerciale controllata;

attività commerciale controllata; Nr. 11 controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale Nr. 6 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 23.000,00 euro

sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa Nr. 2 sequestri per un totale di 20 kg di prodotti alimentari

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini.

L’operazione interforze conferma l’efficacia del coordinamento tra le diverse Forze di polizia e ribadisce l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.