Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta, chiuso un esercizio commerciale abusivo ed elevate sanzioni

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Isola di Capo Rizzuto.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato due controlli presso altrettanti esercizi commerciali.

Un primo controllo ha interessato un’azienda agricola, con annessa struttura ricettiva, risultata non operativa. Sul posto, è intervenuto anche il personale della Polizia Locale – settore edilizia, al fine di verificare gli aspetti in materia di edilizia urbana.

All’esito dell’accertamento, è stata acquisita tutta la documentazione necessaria per la verifica di eventuali irregolarità.

Un secondo controllo, invece, ha riguardato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa struttura ricettiva, nel corso del quale il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver omesso di registrare, sull’apposita piattaforma telematica, le generalità degli ospiti.

Contestualmente, personale Capitaneria di Porto ha sanzionato il titolare anche per la mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici (p.m.r. 2.000,00 euro) sequestrando 5,5 kg di pesce.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Stradale ha effettuato nr. 3 controlli presso altrettante attività commerciali.

Nello specifico, è stato accertato l’esercizio abusivo di un’attività di meccatronica per la quale è stata disposta la chiusura, è stata elevata una sanzione amministrativa (p.m.r. 5.164,33 euro) ed è stata sequestrata tutta l’attrezzatura presente all’interno dell’attività commerciale.

Nel corso del servizio, il medesimo personale ha sottoposto a controllo un veicolo il cui conducente è stato sanzionato per uso diverso della targa prova (p.m.r. 87,00 euro).

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nel corso dei predetti controlli, personale della Guardia di Finanza ha elevato una sanzione al Codice della Strada per mancata revisione, con contestuale sospensione della circolazione del veicolo.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 367 persone, di cui nr. 65 positivi in banca dati, e hanno controllato nr. 219 veicoli.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 557 persone identificate, di cui nr. 113 con precedenti;

persone identificate, di cui nr. con precedenti; Nr. 327 veicoli controllati;

veicoli controllati; Nr. 22 posti di controllo;

posti di controllo; Nr. 8 attività commerciali controllate;

attività commerciali controllate; Nr. 12 controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale Nr. 3 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 7.500,00 euro

sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa Nr. 2 sequestri

sequestri Nr. 1 sanzione al Codice della Strada

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini.

L’operazione interforze conferma l’efficacia del coordinamento tra le diverse Forze di polizia e ribadisce l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.