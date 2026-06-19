Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta, controllate attività commerciali ed elevate sanzioni

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Cirò Marina.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato diversi controlli presso esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del quale è stata accertata la presenza di nr. 7 dipendenti, di cui 3 minorenni, per i quali verrà inoltrata segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di specifica competenza. Contestualmente, personale della Capitaneria di Porto ha sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale per la violazione delle procedure di autocontrollo HCCP (p.m.r. 2.000,00 euro)

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Stradale ha effettuato nr. 3 controlli presso altrettante attività commerciali. Nello specifico, all’esito del controllo presso un esercizio di vendita di veicoli online, il titolare è stato sanzionato perché la SCIA è risultata essere irregolare (p.m.r. 5.164,33 euro).

Ulteriori due controlli hanno interessato altrettante attività di meccatronica per le quali è stata acquisita la relativa documentazione al fine di accertarne l’eventuale esercizio abusivo.

Per la durata dell’intero servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nel corso dei controlli, personale della Guardia di Finanza ha elevato una sanzione al Codice della Strada per l’utilizzo di dispositivi mobili alla guida, con contestuale sospensione della patente di guida.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno segnalato al Sig. Prefetto un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale, sequestrando 0,75 grammi di cocaina.

Contestualmente, hanno identificato nr. 311 persone, di cui nr. 86 positivi in banca dati, e hanno controllato nr. 174 veicoli.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

• Nr. 371 persone identificate, di cui nr. 92 con precedenti;

• Nr. 214 veicoli controllati;

• Nr. 19 posti di controllo;

• Nr. 6 attività commerciali controllate;

• Nr. 2 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 7.000,00 euro

• Nr. 1 sanzione al Codice della Strada

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti, finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole, e della sicurezza dei cittadini.

L’operazione interforze conferma l’efficacia del coordinamento tra le diverse Forze di Polizia e ribadisce l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.