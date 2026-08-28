Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta”, controllate attività e lidi balneari e sequestrati 5 kg di prodotti ittici

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO ha interessato la città di Isola di Capo Rizzuto (KR).

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, la sezione della P.G. della Polizia Stradale ha effettuato diversi controlli presso numerose attività commerciali.

In due occasioni sono state elevate sanzioni per omessa registrazione dei veicoli usati sul registro di carico e scarico (p.m.r. € 308) e in un’occasione è stata elevata la sanzione di € 308.00 per omessa tenuta del registro di agenzia di affari dei veicoli per conto terzi.

All’esito di un controllo ad un terzo esercizio commerciale, invece, è stato appurato che il titolare operava in assenza del prescritto titolo abilitativo e, pertanto, è stata elevata nei suoi confronti una sanzione amministrativa (p.m.r. € 1.032), è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per non aver comunicato, prima della consegna dei veicoli, le generalità degli utilizzatori in violazione delle leggi antiterrorismo.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Capitaneria di Porto ha effettuato diversi controlli a strutture ricettive e lidi balneari.

All’esito di un accertamento presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è stato sanzionato per mancata tracciabilità di circa 5 kg di prodotto ittico di varia specie (p.m.r. € 2.000.00), tutti interamente posti a sequestro amministrativo.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali.

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo.

Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato, unitamente alle pattuglie appiedate sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella hanno identificato nr. 474 persone e hanno controllato nr. 200 veicoli, oltre ad effettuare diversi controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.