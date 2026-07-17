Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta”, raffica di controlli ed elevate sanzioni amministrative

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Isola di Capo Rizzuto.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato un controllo presso una rivendita di generi di monopolio con annesso esercizio di vicinato, sita nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Nel corso dell’attività sono stati identificati il conduttore dell’esercizio e una dipendente, risultata regolarmente assunta.

All’esito degli accertamenti è stata contestata una sanzione amministrativa (p.m.r.173,00 euro) per l’occupazione abusiva di circa un metro quadrato di suolo pubblico mediante il posizionamento di espositori. In relazione a tale violazione sarà inoltrata apposita segnalazione al Sindaco del Comune competente per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel corso del controllo è stata, inoltre, rinvenuta e acquisita una licenza per l’esercizio della raccolta delle scommesse, rilasciata per i medesimi locali alla precedente titolare dell’attività.

Il personale operante, all’esito dell’attività, ha acquisito tutta la documentazione per gli accertamenti di competenza e per la valutazione di eventuali profili di reità.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Stradale ha effettuato un controllo presso un’attività di autonoleggio.

All’esito degli accertamenti è stata disposta la sospensione dell’attività, avendo riscontrato l’incompletezza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Al titolare è stata inoltre contestata la prevista sanzione amministrativa (p.m.r. 1032,00 euro).

Contestualmente, la Capitaneria di Porto ha effettuato diversi controlli ai lidi balneari, insistenti sul territorio di Isola di Capo Rizzuto, senza riscontrare rilevanti irregolarità.

Per la durata dell’intero servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti e le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e a Le Castella hanno identificato nr. 557 persone e hanno controllato nr. 272 veicoli.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 643 persone identificate, di cui nr. 138 con precedenti;

persone identificate, di cui nr. con precedenti; Nr. 316 veicoli controllati;

veicoli controllati; Nr. 4 attività commerciali controllate;

attività commerciali controllate; Nr. 2 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 1300 euro circa

sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa circa Nr. 6 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini.

L’operazione interforze conferma l’efficacia del coordinamento tra le diverse Forze di polizia e ribadisce l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.