Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta, sanzioni per oltre 14mila euro e sequestrati 14 kg di prodotti ittici

Nota integrale

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO è stata inserita un’ulteriore importante operazione interforze, questa volta eseguita nella città di Isola di Capo Rizzuto (KR).

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, è stata svolta nel corso della mattinata di ieri ed ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Questi hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, unitamente a personale della Capitaneria di Porto, ha effettuato un controllo presso una struttura ricettiva con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevanti. Al termine dell’accertamento, il titolare è stato sanzionato per mancata tracciabilità di circa 14 kg di prodotto ittico di varia specie (p.m.r. € 2.000.00), tutti interamente posti sotto sequestro amministrativo. Lo stesso titolare è stato sanzionato, altresì, per la mancata esposizione della tariffa dei prezzi e del CIN all’esterno della struttura, con conseguente segnalazione al Comune di Isola di Capo Rizzuto per quanto di competenza. Al termine del controllo, al fine di effettuare tutti i dovuti accertamenti, è stato emesso biglietto d’invito per portare in visione la documentazione amministrativa dell’attività che il titolare non è stato in grado di mostrare sul posto.

Nel corso del servizio interforze, la sezione della P.G. della Polizia Stradale ha effettuato diversi controlli presso numerose attività commerciali. Due attività di vendita di generi alimentari sono state entrambe sanzionate per occupazione di suolo pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni (p.m.r. € 121,00 ciascuno). Ulteriori due attività, inoltre, sono state sanzionate per vendita abusiva di generi alimentari, con conseguente sanzione per entrambi i venditori (p.m.r. € 5.164,00) e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo diversi chili di merce alimentare.

Nel corso del servizio, personale della Guardia di Finanza ha effettuato controlli strumentali presso le località di Isola di Capo Rizzuto, località Capo Rizzuto, Capo piccolo e Le Castella. Sono stati eseguiti nr. 4 processi verbali di operazioni compiute dei quali nr. 2 con esito irregolare per mancata cassa e scontrino fiscale non emesso. Inoltre, sono stati controllati ambulanti, bar e lidi all’interno degli stabilimenti balneari nella zona.

Per la durata dell’intero servizio, personale dell’Arma dei Carabinieri ha elevato una contestazione al Codice della Strada (€ 1.984,00), ha ritirato una carta di circolazione ed ha denunciato a piede libero un uomo per guida con veicolo sottoposto a sequestro.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 20 persone identificate, di cui nr. 5 con precedenti;

Nr. 9 veicoli controllati;

Nr. 14 attività commerciali controllate;

Nr. 7 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 14.583,40 euro

Nr. 1 sanzioni al Codice della Strada, nonché nr. 1 sospensione della circolazione del veicolo e nr. 1 denuncia a piede libero.

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo.

Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.