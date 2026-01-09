Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta” 

Nota integrale

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Crotone. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, la Capitaneria di Porto ha effettuato un controllo presso un’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di pneumatici, all’esito del quale è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 450 metri quadrati, sulla quale erano depositati in modo incontrollato circa 500 metri cubi di pneumatici fuori uso; veniva, inoltre, riscontrato lo scarico delle acque reflue industriali nel canale non attiguo, violazione per la quale il legale rappresentante dell’attività commerciale verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Detta operazione si inquadra in una più ampia cornice di legalità in stretta collaborazione con il Procuratore della Repubblica di Crotone, dr. Domenico GUARASCIO, il quale ha avviato con in suoi Sostituti Procuratori, indagini volte a contrastare il fenomeno dei reati in materia ambientale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr.165persone identificate, di cui 46 risultate positive in banca dati SDI;

Nr.97veicoli controllati;

Nr. 06posti di controllo;

Nr.02attività commerciali controllate;

Nr. 02 perquisizioni personali;

Nr.03sanzioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente di guida.

Mentre, il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri hanno attenzionato, in particolar modo, gli automobilisti al fine di garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e contrastare il fenomeno del trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza per garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale ed il rispetto della normativa in materia di reati ambientali.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.