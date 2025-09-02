Crotone ospita il gran finale del progetto europeo MOTIVE

Dal 3 al 6 settembre la Calabria sarà il cuore pulsante della musica europea.

Crotone ospiterà le giornate conclusive di MOTIVE – Music for Inclusion, un progetto sostenuto dal programma Creative Europe, pensato per promuovere il dialogo interculturale attraverso la musica.

Tre Paesi Italia, Polonia, Lituania uniscono le forze per creare una rete internazionale di quindici giovani musicisti, in un percorso che fonde differenti patrimoni culturali e musicali in un’unica esperienza artistica condivisa.

Dopo una prima fase realizzata in Polonia nell’estate 2024 e le sessioni creative con prove intensive svoltesi a Nida, in Lituania, nel maggio 2025, il progetto giunge ora alla sua fase conclusiva.

A Crotone sarà formalizzata la costituzione del Collettivo internazionale di musicisti e i 15 ragazzi si ritroveranno in Calabria per registrare e finalizzare la produzione congiunta di brani originali che verranno eseguiti per la prima volta in concerto.

L’idea del progetto Motive, acronimo di “Merging Original Traditions Into new Voices of Europe”, è nata dalla collaborazione tra tre organizzazioni europee, ciascuna attiva in diversi ambiti del settore musicale:

l’associazione culturale Beethoven Acam di Crotone, diretta da Maria Rosa Romano; The Crave Music Agency (Polonia), con la coordinatrice Michalina Biernacka; Nida Culture and Tourism Information Centre “Agila” (Lituania), diretta da Edita Lubickaite.

Il 5 settembre, alle ore 17.00, al Liceo musicale “Orfeo Stillo” di Crotone, sede della Beethoven Acam, i tre partner firmeranno il Memorandum d’intesa per la nascita del Collettivo Motive.

“L’obiettivo spiegano i partner è quello di sostenere il passaggio dei musicisti amatoriali al professionismo, promuovere la mobilità e creare un collettivo dinamico per una collaborazione continua.

Il collettivo Motive sarà fondato sui seguenti valori condivisi: inclusione, dialogo interculturale, apprendimento reciproco, creatività, imprenditorialità e sostenibilità”.

In questo scenario, Crotone e la Calabria assumono un ruolo centrale. Non solo come tappa conclusiva del progetto, ma come laboratorio permanente di creatività, formazione e cooperazione artistica.

Il 6 settembre, alle ore 18.00 al Parco Archeologico di Capo Colonna, si terrà la conferenza finale che illustrerà i risultati del progetto e le prospettive future, coinvolgendo partner, stakeholder e rappresentanti del mondo culturale europeo.

A seguire, il concerto finale, aperto gratuitamente al pubblico: sarà un viaggio sonoro tra le tradizioni musicali del Sud Italia, della Polonia e della Lituania, reinterpretate in chiave contemporanea grazie alla fusione di stili, strumenti e visioni.

Verranno eseguiti per la prima volta i brani musicali co-creati dai giovani artisti provenienti dalla Polonia Magrean Damian, Szczepanowski Lukas, Jankiewicz Natalia, Wysocka Klara, Lucy Sycz;

dalla Lituania Jogaile Vainutyte, Liepa Kazlauskaite, Jore Alminaite, Laura Veselyte, Nojus Tverijonas;

e dall’Italia Evita Armienti, Rossella Quero, Carmine Cipriani, Andrea Fedele, Alessandro Stancato.

La direzione artistica è affidata al Maestro Fernando Romano, affiancata dal codirettore Maestro Vincenzo Cipriani e dal collaboratore artistico Antonello Fiamma.

Il repertorio originale fonderà tradizione e innovazione, intrecciando folk, jazz, rock, minimalismo, elettronica e world music in un’unica voce europea.

L’evento, cofinanziato dall’Unione Europea, è realizzato anche in collaborazione con la Regione Calabria, la Provincia e il Comune di Crotone.