Crotone: Poliziotto rimasto vittima in Campania, l’Arma dei Carabinieri rende onore alla Polizia di Stato

Questa mattina, l’Arma dei Carabinieri ha manifestato il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla Polizia di Stato per la tragica scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Angelo Scarpati, deceduto in provincia di Napoli mentre era impegnato nel servizio di controllo del territorio.

In segno di fraternità d’armi e di solidarietà istituzionale, una rappresentanza dei Carabinieri ha reso omaggio alla memoria del collega caduto, osservando un momento di raccoglimento presso la Questura di Crotone insieme ai funzionari e agli agenti della Polizia di Stato.

Una commemorazione emozionante che si è conclusa con il sentito ringraziamento del Questore Renato PANVINO, al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Raffaele GIOVINAZZO, il quale ha inteso manifestare sentimenti di vicinanza e cordoglio agli uomini e alle donne della Polizia di Stato e ai famliari della vittima.

Un gesto di profonda umanità ed unità, toccante manifestazione di vicinanza e solidarietà istituzionale, che dimostra il profondo legame tra le Forze dell’Ordine, unite da valori comuni di dedizione, coraggio e servizio al Paese