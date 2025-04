Crotone: raffica di controlli della Polizia di Stato a Cirò Marina

Prosegue senza sosta il piano di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, che interessa tutti i 27 comuni della giurisdizione, con particolare attenzione alle aree più sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività si sviluppa su più fronti: controlli su soggetti considerati pericolosi o affiliati alle cosche di ‘Ndrangheta, su individui gravitanti nella criminalità comune, su cittadini stranieri per verificarne la regolare presenza, e su attività commerciali, circoli ricreativi e sale giochi. Particolare attenzione è dedicata anche alle piazze frequentate da giovani, per prevenire e contrastare lo spaccio di droga, l’abuso di alcol e l’uso di sostanze psicotrope.

Il piano, diretto da un Funzionario di Polizia, coinvolge diversi uffici e reparti specializzati: Squadra Mobile, Divisione Anticrimine, Ufficio Immigrazione, Digos, Polizia Amministrativa, Reparti Prevenzione Crimine di Cosenza, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e unità cinofile. Ogni reparto opera con obiettivi specifici, in un coordinamento articolato che testimonia l’alto livello di professionalità impiegato.

L’impegno della Polizia di Stato è costante: garantire la sicurezza dei cittadini, la libertà di movimento, la tutela delle attività imprenditoriali e delle abitazioni private. Tra gli obiettivi primari, anche la protezione degli anziani che vivono soli, per prevenire truffe e raggiri.

Nella giornata di sabato 26 aprile 2025, a Cirò Marina sono stati controllati 290 cittadini, di cui 53 con precedenti penali e 41 stranieri. Sono stati verificati 117 veicoli, elevando 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrando un’auto per mancanza di revisione e assicurazione. Inoltre, sono stati sottoposti a verifica tre circoli ricreativi.

Nel corso di un controllo, la Polizia Amministrativa ha contestato a un circolo ricreativo con sala giochi una sanzione amministrativa di 1.032 euro, in quanto i locali di somministrazione di alimenti e bevande presentavano accesso diretto dalla pubblica via, in violazione delle prescrizioni.

In un altro circolo, il titolare è stato denunciato per l’omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti e delle tariffe relative ai giochi, comprese quelle del biliardo. È stato inoltre sanzionato per 1.032 euro per irregolarità nella gestione della somministrazione e per 5.000 euro per aver esercitato attività di somministrazione senza aver presentato la necessaria SCIA al SUAP del Comune.

Gli agenti della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile hanno effettuato 23 controlli su soggetti sottoposti a misure restrittive, come arresti domiciliari o detenzione domiciliare.

Il Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza ha invece eseguito sei posti di controllo, identificando 128 persone, di cui 28 con precedenti, e verificando 60 veicoli. Sono state elevate quattro multe per violazioni al Codice della Strada e sequestrato un veicolo privo di copertura assicurativa e revisione.

Personale dell’Ufficio Stranieri e della Digos ha controllato 41 cittadini extracomunitari, tutti regolari con il permesso di soggiorno. L’attività era finalizzata non solo alla verifica della documentazione, ma anche alla conferma della reale residenza e dell’effettiva attività lavorativa, oltre all’individuazione di eventuali soggetti irregolari da espellere.

La Polizia Stradale ha denunciato un cittadino italiano, pregiudicato, fermato alla guida di un’auto con targa estera senza documenti. L’uomo ha fornito false generalità per nascondere l’assenza della patente di guida. Sono state inoltre identificate 33 persone, di cui 15 con precedenti penali, controllati 18 veicoli e contestate 10 infrazioni al Codice della Strada.

Infine, la Polizia Ferroviaria ha effettuato posti di controllo, identificando 68 persone, tra cui 18 con precedenti, e verificando 37 veicoli.