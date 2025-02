CS: Diamante è Comune Plastic Free 2025

Per il quarto anno consecutivo, Diamante ottiene il prestigioso riconoscimento di “Comune Plastic Free 2025”. Oggi, 4 febbraio, durante la conferenza stampa a Palazzo Montecitorio, a Roma, sono stati annunciati i comuni che quest’anno si fregeranno dell’ambito premio a forma di tartaruga. È, questo, un riconoscimento che testimonianza l’impegno concreto e sinergico di Diamante nella sensibilizzazione e tutela ambientale. E cresce l’attesa per l’8 marzo, quando al Teatro Mediterraneo di Napoli, durante la cerimonia ufficiale di premiazione, Diamante, insieme agli altri comuni premiati, riceverà questo riconoscimento assegnato dalla onlus. «Diamante ha superato a pieni voti la valutazione della commissione di Plastic Free, dimostrando l’attenzione concreta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Achille Ordine, nella prevenzione e nella lotta agli abbandoni illeciti sul territorio. Ne siamo felici e onorati, consapevoli di voler fare di più per questa causa importante – dichiara l’assessore alle Attività Istituzionali, Francesco Bartalotta. Questo riconoscimento si pone nell’ottica della continuità assieme a nuove attività, ideate e promosse sul territorio comunale, in particolare la campagna “CuriAmo Diamante” e l’iniziativa “Esploratori del Mare” con gli alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo cittadino. Eventi che mirano non solo a sensibilizzare la popolazione e i turisti sul rispetto ambientale, ma anche a coinvolgerli nella pulizia delle spiagge e dei fondali marini, così come nella prevenzione giornaliera contro l’inquinamento da plastica e in tante pratiche che si inseriscono in un circolo virtuoso. Un impegno costante che vede in prima linea soprattutto i giovani e i bambini: l’amministrazione comunale sta, infatti, puntando molto sull’educazione ambientale dei più piccoli e degli studenti con incontri mirati nelle scuole e laboratori creativi. Questo premio è per tutta la comunità, per le associazioni ambientaliste che ci affiancano nelle nostre attività, per gli operatori ecologici, per i nostri manutentori, per chi cura la gestione del verde, per gli uffici comunali, per i turisti che contribuiscono alla causa ambientale», conclude, grato, l’assessore al Turismo, Francesco Bartalotta.