Cube Stage for Christmas, da oggi fino al 2 gennaio un ricco cartellone di eventi

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Grande fermento in Città e in tutta la Calabria per l’inaugurazione del “Cube Stage For Christmas”, in programma oggi martedì 27 dicembre, alle ore 18, nel piazzale sito all’inizio del Lungomare di Reggio Calabria, nelle adiacenze della Stazione Lido. Evento di apertura a cui tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare, così come tutti gli altri giorni.

L’installazione artistica di 5 metri per lato che con musica e immagini permetterà una ricostruzione moderna della Magna Grecia, rientra nelle iniziative finanziate dalla Regione Calabria nell’ambito del Cinquantenario dalla scoperta dei Bronzi di Riace. Dal 27 dicembre al 2 gennaio, tantissimi eventi animeranno il cubo intrattenendo, gratuitamente, dalle 9.30 in poi, un pubblico variegato dai più piccoli ai più grandi.

Questo il programma specifico di giorno 27 dicembre (vedi locandina):

ore 18.00 GRANDE FESTA DI INAUGURAZIONE: Big Opening con animazione per i più piccoli, a cura di Space Party (intrattenimento con spettacolo bolle di sapone, palloncini, mascotte di Sonic e Paw Patrol); a seguire esibizione di danze popolari a cura di Anna Mallamaci, esibizioni a cura delle Scuole di danza “Arte in movimento” e “ASD Pretty Woman”.

GRANDE FESTA DI INAUGURAZIONE: Big Opening con animazione per i più piccoli, a cura di Space Party (intrattenimento con spettacolo bolle di sapone, palloncini, mascotte di Sonic e Paw Patrol); a seguire esibizione di danze popolari a cura di Anna Mallamaci, esibizioni a cura delle Scuole di danza “Arte in movimento” e “ASD Pretty Woman”. ore 19.00 DEGUSTAZIONE di dolci di Natale della tradizione a cura dei Maestri pasticcieri d’Italia di CONPAIT.

DEGUSTAZIONE di dolci di Natale della tradizione a cura dei Maestri pasticcieri d’Italia di CONPAIT. ore 21:30 CONCERTO di Mimmo Cavallaro in trio, ospite Marcello Cirillo.

Il taglio del nastro inaugurale vedrà la presenza del Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e del Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace.