Cultura, consapevolezza e impegno civile: il Lions Club Polistena apre il dibattito sulla salute mentale

Oggi,sabato 13 giugno, presso la sede del Lions Club Polistena “Brutium”, si è svolto un importante incontro culturale dedicato alla presentazione del libro di Paola Piroso, “Come un Pomodoro Rosso – De un amore allulellante”, un’opera che affronta con coraggio e sensibilità il tema della sofferenza psicologica e del disturbo bipolare.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di una semplice presentazione letteraria: è stata un’occasione di confronto autentico su una delle grandi sfide del nostro tempo, quella della salute mentale, troppo spesso relegata al silenzio, ai pregiudizi e all’indifferenza.

Nel suo intervento, il Presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa, ha sottolineato come una comunità moderna e inclusiva debba saper riconoscere e affrontare le fragilità umane senza stigma e senza paura.

“La cultura non è soltanto conoscenza, ma responsabilità collettiva. Parlare di disagio psicologico significa restituire dignità alle persone e costruire una società più giusta, più attenta e più umana. Le istituzioni ed il mondo associativo devono assumersi il compito di promuovere una nuova cultura dell’ascolto e della prevenzione.”

Particolarmente apprezzato l’intervento dell’autrice Paola Piroso, che ha raccontato con sincerità e profondità il percorso umano e letterario che ha dato vita alla sua opera, offrendo ai presenti una testimonianza capace di emozionare e far riflettere.

Con sensibilità e competenza, le socie del Club Emma Sterrantino, che ha introdotto e moderato l’incontro, e Monica Minì, che ha dialogato con l’autrice, hanno accompagnato il pubblico in una riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’ascolto e della necessità di abbattere ogni forma di pregiudizio verso il disagio psichico.

Di grande interesse anche il contributo del socio Lions Nicodemo Vitetta, che ha evidenziato il valore della cultura e della letteratura come strumenti per comprendere la complessità dell’animo umano e promuovere una società più consapevole.

Prezioso e altamente qualificato l’intervento della psicoterapeuta Dott.ssa Susanna Fieramonte, che ha offerto importanti spunti di approfondimento sul disturbo bipolare e sulla salute mentale, aiutando il pubblico a leggere il tema con uno sguardo scientifico ma profondamente umano.

Molto partecipata la platea, che ha seguito con attenzione l’intero incontro intervenendo con domande, osservazioni e contributi personali. Ne è nato un dialogo autentico e ricco di spunti di riflessione, confermando quanto sia forte il bisogno di creare occasioni di confronto su temi che riguardano la vita delle persone e la qualità delle nostre comunità.

Il Lions Club Polistena “Brutium” conferma così la propria vocazione al servizio, promuovendo iniziative che mettono al centro la persona, il dialogo e la crescita culturale del territorio.

Perché una comunità forte non è quella che nasconde le proprie fragilità, ma quella che le riconosce, le comprende e le trasforma in occasioni di solidarietà e progresso.