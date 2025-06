Cyber Security Foundation e Fortinet insieme per affrontare lo skill gap in Italia

MILANO :: 30/06/2025 :: Cyber Security Foundation, prima organizzazione no profit in Italia nel mondo cibernetico, e Fortinet, leader globale nella cybersecurity che guida la convergenza tra networking e sicurezza, hanno annunciato un importante accordo di collaborazione che offrirà formazione in ambito cybersecurity, contribuendo allo sviluppo di competenze fondamentali.

Cyber Security Foundation si unisce al Fortinet Education Outreach Program, l’iniziativa globale di Fortinet che promuove collaborazioni tra industria, mondo accademico, istituzioni e organizzazioni no profit, con l’obiettivo di sviluppare una forza lavoro nel campo della cybersecurity qualificata e diversificata, offrendo opportunità di formazione, certificazione e connessione con l’ecosistema di datori di lavoro di Fortinet.

Nell’ambito di questa collaborazione, Fortinet metterà a disposizione certificazioni professionali necessarie per supportare i progetti educativi della Fondazione, da sempre impegnata nel ridurre lo skill gap digitale in Italia e a costruire una forza lavoro più qualificata e inclusiva tramite percorsi formativi altamente specializzanti di sicurezza informatica.

“Questo protocollo rappresenta un passo concreto verso una maggiore diffusione della cultura della sicurezza informatica nel nostro Paese, tra tutti coloro che, a partire dai più giovani, vogliono acquisire competenze strategiche per il futuro- ha dichiarato Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore di Cyber Security Foundation- Tale intesa è in continuità con la missione e gli obiettivi della Fondazione e ci permetterà di proseguire il nostro impegno nell’offrire percorsi formativi altamente qualificanti, contribuendo a costruire una nuova generazione di professionisti della cybersecurity. Un investimento in capitale umano che riteniamo essenziale. Ogni euro corrisposto nella formazione digitale produce un ritorno moltiplicato sul Pil, sull’occupazione e sulla competitività del Paese. La sicurezza digitale è un bene comune: essere preparati in sicurezza digitale non significa solo ‘sapere come difendersi’, ma saper abitare il mondo digitale con consapevolezza, responsabilità e competenza”.

“La collaborazione con Cyber Security Foundation conferma il nostro impegno nel rendere le conoscenze in materia di cybersecurity accessibili a tutti e tutte, in Italia e nel mondo- ha spiegato Massimo Palermo, vp & Country manager, Italy e Malta di Fortinet- In uno scenario caratterizzato dalla costante ascesa ed evoluzione delle minacce informatiche, la formazione su questi temi ricopre un ruolo chiave. La conferma arriva dal nostro ultimo Global Cybersecurity Skills Gap Report, secondo il quale, nell’ultimo anno, l’86% dei leader d’azienda in Italia ha dichiarato di aver subito una violazione che può essere parzialmente attribuita alla mancanza di skill sulla cybersecurity nei team che si occupano di rete e di sicurezza. In questo scenario, il 2024 Security Awareness and Training Report di Fortinet mette in evidenza un altro dato particolarmente significativo: i dipendenti di quasi il 66% delle organizzazioni in Italia non hanno consapevolezza in materia di sicurezza informatica. Parliamo quindi di un tema chiave, non più rimandabile, ma che anzi deve essere messo al centro della strategia di cybersecurity di qualsiasi organizzazione operante sia in ambito privato che pubblico. Il tutto, tenuto conto anche delle opportunità occupazionali che le conoscenze nel campo della sicurezza informatica sono in grado di aprire in Italia dove, soprattutto nelle regioni del Sud, i giovani potrebbero beneficiare di questa domanda crescente di competenze cyber per accedere al mondo del lavoro”.