Da Filadelfia alla corte costituzionale, De Nisi “Cesare Ruperto orgoglio e simbolo della grande scuola giuridica calabrese”

«La figura del presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Ruperto, che oggi compie 100 anni, rappresenta un faro di rigore morale, intelligenza giuridica e profonda dedizione alle istituzioni della Repubblica.

Come calabrese e come cittadino di Filadelfia, sua città natale, non posso che esprimere la più sincera ammirazione e gratitudine per un uomo che ha onorato il nostro territorio con il suo altissimo profilo umano e professionale».

Lo afferma il consigliere regionale Francesco De Nisi, commentando la cerimonia svoltasi al Palazzo della Consulta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso.

«Ruperto prosegue De Nisi è stato testimone e protagonista di un’intera stagione della giustizia costituzionale italiana. La sua carriera, dalla magistratura ordinaria fino al vertice della Corte, culminata nella presidenza tra il 2001 e il 2002, racconta una storia di merito, competenza e fedeltà alla Costituzione.

La sua centesima primavera non è solo un traguardo personale, ma anche un’occasione per riaffermare quanto la Calabria abbia dato e possa ancora dare al patrimonio istituzionale del Paese».

«Alla sua persona va oggi conclude il consigliere De Nisi il ringraziamento affettuoso e l’abbraccio ideale di tutta la comunità di Filadelfia e della Calabria intera. Il suo esempio è un’eredità viva per le nuove generazioni di giuristi, amministratori e cittadini».